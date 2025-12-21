Duurste Volkswagen van Nederland heeft 24 pk en kan iets héél bijzonders
In Nederland staan meer dan 30.000 Volkswagen-occasions te koop. De duurste heeft slechts 24 pk, maar kan wel een héél bijzonder trucje.
Maar welke is eigenlijk de duurste van ons land? Misschien is het deze ‘supercar’ van Volkswagen, of wellicht denk je aan de allerdikste SUV die het merk ooit heeft gebouwd. Maar nee, ook dat V10-monster is het niet. De allerduurste Volkswagen-occasion van ons land is namelijk de Schwimmwagen.
Militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog
Met die naam hoeven we je waarschijnlijk niet meer uit te leggen wat deze Volkswagen uniek maakt, toch? Voor degenen bij wie het Duits wel heel ver weggezakt is: deze auto kan ‘zwemmen’. Het is een zogeheten amfibievoertuig waarmee je zowel kunt rijden als varen.
De Schwimmwagen werd ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij deelt technische kenmerken met Volkswagens Kübelwagen, die weer is gebaseerd op de Volkswagen KdF, een voorloper van de Kever. De Schwimmwagen is vormgegeven door Porsche-designer Erwin Komenda.
Schwimmwagen kan zowel rijden als varen
Komenda ontwierp een badkuipvormige basis die goed door het water kan varen. Bij de eerste reeks Schwimmwagens (Type 128) bleek een torderende carrosserie al snel problematisch. Soms scheurde de kuip zelfs, wat uiteraard desastreus is bij een amfibievoertuig. Al snel kwam er een verbeterde versie, de Type 166. Ook de Schwimmwagen die nu als occasion te koop staat in Nederland is van deze reeks.
De auto komt uit januari 1944 en heeft 24.579 kilometer op de teller. Achterin ligt een luchtgekoelde 1.131 cc viercilinder boxermotor. Alleen in de eerste versnelling (en bij sommige modellen ook in de achteruit) stuurde deze krachtbron zijn maximaal 24 pk niet naar enkel de achterwielen, maar naar alle vier wielen. De achterwielen zijn overigens voorzien van portaalassen voor meer bodemvrijheid. Dat is vrij bijzonder.
Elektrische rijder moet reparatie van 13.000 euro zelf betalen nadat hij water knoeit in auto
Als militair voertuig is het ontwerp vooral doelmatig en functioneel. Aan boord is plek voor vier personen en op het ‘dashboard’ lezen we in koeienletters dat de Höchstgeschwindigkeit 70 km/h betreft. Aan de achterkant zit een schroef die je kunt laten zakken zodra je te water gaat. Varend haalt deze Volkswagen Schwimmwagen-occasion zo’n 10 km/h.
Duurste Volkswagen van Nederland
Het is een rijdend en varend stukje historie dat je niet vaak tegenkomt. Hij staat te koop bij Metropole in Druten, dat vaker van dit soort vreemde creaties aanbiedt. Prijskaartje? Maar liefst 195.000 euro. Daarmee is het met afstand de duurste Volkswagen-occasion van Nederland. Vaar je liever in een modernere auto, dan moet je deze nieuwe SUV nemen. Je ziet het er niet aan af, maar ook daarmee kun je zonder pardon het water in rijden.
