Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse premium-hatchback is occasion voor een schijntje

Soms schrijven we hier over peperdure occasions, maar daar heeft lang niet iedereen trek in/het geld voor. De eerste generatie Audi A3 is daarentegen goedkoop te vinden en heeft nog niet al zijn premium-charme verloren.

In de jaren negentig begonnen consumenten kleinere premium-auto’s veel meer te waarderen. De Audi A3 sprong als één van de eersten in dit gat en werd hiervoor beloond met grote verkoopaantallen. Daarnaast betekende de introductie van deze occasion dat het merk uit Ingolstadt voor het eerst in 19 jaar weer een kleine auto in zijn gamma had staan. In 1978 was het Duitse bedrijf namelijk gestopt zijn hatchback, de ‘50’, te verkopen.

Techniek van de Audi A3

Alle motoropties in de Audi A3 zijn viercilinders. Je kunt bij de benzine-occasions kiezen uit een atmosferische 1,6- of 1,8-liter, met respectievelijk 101 en 125 pk. Daarnaast was er ook een geblazen variant van de 1,8-liter die in de eerste instantie goed was voor 150 pk. In 1999 ging hiervan de kracht omhoog naar 180 pk. De sportievere S3 heeft hetzelfde blok, al is dit opgevoerd naar 210 pk en na zijn facelift 225 pk.

Verder was er ook voor dieselrijders een Audi A3. Deze occasions kwamen met een 1,9-liter motorblok, die goed was voor 90 tot 130 pk. De hatchbacks komen verder met voorwiel- of vierwielaandrijving. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijf- of zesbak of een automaat met vier of vijf verzetten.

Aandachtspunten van een Audi A3-occasion

Varianten met vierwielaandrijving zijn relatief zeldzaam, maar hoeven technisch helemaal geen probleem te zijn. Mocht er daarentegen bij de occasions wel iets kapotgaan, dan lopen de reparatiekosten al snel uit de klauwen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Audi A3 schreven.

Verder heeft de eerste Audi A3 weinig typische gebreken. Echter is het wel fijn als je voor een testrit de onderkant van de occasion kunt checken. De aandrijfhoezen kunnen nog weleens scheuren, waardoor er makkelijker straatvuil bij de aan- drijflijn komt. Dit veroorzaakt kraken en snellere slijtage.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Audi A3, uit 1998, in het Noord-Hollandse Velsen-Noord. Deze occasion heeft het 1,6-liter motorblok en betreft een ‘ambiente’-uitvoering. Liever hadden we zelf een 1,8-liter turbo model gehaald, maar we zijn dan net weer niet bereid om de minimaal 12.000 euro ervoor op te hoesten. Zeker niet als je je bedenkt dat de auto die we gekozen hebben, maar een schamele 1.299 euro kost. Verder heeft de bolide 201.171 kilometer op de klok en bedroeg de catalogusprijs ongeveer 21.418 euro.