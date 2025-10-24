Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse occasion is een wolf in schaapskleren

De Audi RS 6 Avant is de icoon voor gezinsauto’s met pit. Als occasion zijn de latere generaties populaire auto’s, maar de eerste generatie vliegt vaak onder de radar.

In bovenstaande video reed Autovisie-redacteur Peter Hilhorst met deze legendarische stationwagen. De opname stamt uit 2018, en inmiddels is de supersnelle Audi RS 6 een nog zeldzamere verschijning.

Prijs Audi RS 6 Avant

In Nederland staan er niet veel exemplaren van de eerste generatie Audi RS 6 Avant te koop. Op gaspedaal.nl vinden we namelijk zes occasions, waarvan de goedkoopste 12.000 euro kost. Dit is wel een exemplaar met gebreken en veel kilometers op de teller.

Betere auto’s worden aangeboden voor 22.000 tot 54.000 euro, afhankelijk van de staat en kilometerstand. Dat is veel geld voor een auto van begin jaren 2000, maar gezien zijn prestaties is het een mooi aanbod. Een nieuwere RS 6 kost tegenwoordig al snel meer dan anderhalve ton.

Occasion met dagelijks bruikbaar geweld

De Audi RS 6 Avant is uitgerust met een 4,2-liter V8 met twee turbo’s, goed voor 450 pk en 560 Nm koppel. Het motorblok is ontwikkeld met hulp van Cosworth en levert zijn vermogen via een automatische vijfversnellingsbak aan alle vier de wielen. De acceleratie van de occasion is indrukwekkend: 0 tot 100 km/h in iets meer dan 4,7 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Daarmee was de auto destijds sneller dan veel sportwagens.

Kentekencheck Voor je een auto koopt, is het verstandig om een kentekencheck te doen. Zo weet je of de kilometerstand klopt en hoeveel eigenaren een auto heeft gehad.

Wat de Audi RS 6 Avant bijzonder maakt, is zijn dubbele karakter. Hij biedt de prestaties van een sportauto, maar behoudt de ruimte en het comfort van een gezinsstation.

(Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / ASNV B.V.)

De Audi RS 6 is een snelle occasion die dat niet van daken schreeuwt. Van buiten is relatief moeilijk te herkennen dat deze auto geen normale A6 is. De grootste punten die zijn prestaties verraden zijn de twee grote ovale uitlaatpijpen en wat badges. Daarnaast was deze auto sterker dan zijn BMW- en Mercedes-concurrenten van die tijd. In het laatste bouwjaar (2005) kwam er nog een ‘Plus’-versie, met 30 pk extra en een topsnelheid die op 280 km/h lag.

Aandachtspunten van de Audi RS 6

Over het algemeen is de Audi RS 6 een robuuste auto, maar er zijn een paar zaken waar je op kunt letten bij een occasion. Controleer bijvoorbeeld bij een testrit dat de automatische transmissie soepel schakelt. Als dit niet zo is, duidt dit mogelijk op slijtage en dure reparaties. Let verder op krachtverlies tijdens het rijden: dit is misschien een signaal van problemen met het koelingssysteem.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.