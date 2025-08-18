Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse occasion heeft stijl en is bereikbaar

De Audi Q3 heeft de uitstraling van zijn grote broer, de Q5. Maar deze occasion is wel net ietsje goedkoper en komt als topmodel met het heerlijke vijfcilinder-motorblok.

Het compacte crossover-segment is een druk speelveld waar de Audi Q3, best succesvol, de strijd is aangegaan met de BMW X1 en Mercedes-Benz GLA. Deze occasion van zijn eerste generatie heeft een redelijk tijdloze styling, waardoor hij nog niet helemaal verouderd voelt. Daarnaast waren er nieuw een hele rits opties beschikbaar. De nieuwste generatie beschikt over plug-in-hybride techniek.

Techniek van de Audi Q3

De Audi Q3 kwam met verschillende geblazen benzine- en dieselopties. De kleinste benzine-telg is de 1,4-liter viercilinder, die 125 tot 150 pk produceert. De 2,0-liter viercilinder daarboven levert 170 tot 220 pk. Topmodel RS Q3 krijgt een 2,5-liter vijfcilinder, die beschikt over 310 tot 367 pk. Diesel-occasions hebben een 2,0-liter viercilinder motorblok, die 120 tot 184 pk produceert.

Voorwielaandrijving is standaard op modellen met een 1,4-liter motorblok. De 2,0-liter varianten kwamen optioneel met vierwielaandrijving, met Haldex-koppeling. Dat betekent dat de achterste wielen bijspringen als de voorste grip dreigen te verliezen.

Dit systeem is standaard op de Audi RS Q3. Schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesbak. Daarnaast zijn er twee automatische transmissies, waarvan de versie met zes verzetten voor de 1,4-liter occasions is. De versie met zeven versnellingen is voor de grotere motoropties.

Aandachtspunten van een Audi Q3-occasion

Sommige eigenaren klagen over rammelende kunststoffen en elektronicastoringen. Het gaat hier om occasions uit het eerste bouwjaar (2011) en zou bij latere bouwjaren verholpen moeten zijn. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Audi Q3 schreven.

De Audi Q3 heeft, zeker het eerste modeljaar, soms last van de bekende VAG-motorproblemen, die moeilijk te spotten zijn bij een testrit. Denk hierbij aan olieverbruik, distributiekettingslijtage en inwendige vervuiling. Occasions van na 2012 moeten hier iets beter tegen kunnen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Audi Q3, uit bouwjaar 2014, in het Overijsselse Hardenberg. Die kleur is wel interessant, want bij de RDW staat de occasion geregistreerd als blauw. De bolide heeft 159.484 kilometers op de klok en kost 13.950 euro.

Daarvoor krijg je een Pro line-model, wat beschikt over het 1,4-liter motorblok, een trekhaak en nog wat andere opties. De catalogusprijs bedroeg 41.275 euro.

