Deze betaalbare Duitse occasion is een goede allrounder

De Opel Astra is te omschrijven als een competente allrounder. Daarnaast is hij als occasion net wat goedkoper dan zijn concurrentie.

De zevende generatie Opel Astra is in elk opzicht beter dan zijn voorganger. Hij is lichter, ruimer en efficiënter dan eerst.

Techniek van de Opel Astra

Alle motoropties van deze occasion zijn van de geblazen variant. In Nederland begint het benzine-aanbod van de Opel Astra bij een 1,0-liter driecilinder, die 105 pk levert. Een stapje hoger staat de 1,2-liter, die tussen 110 en 145 pk produceert. Dan zijn er twee versies van de 1,4-liter. De eerste is een driecilinder met 145 pk en de tweede is een viercilinder met 150 tot 200 pk. Er is hiervan ook kortstondig een CNG-versie beschikbaar geweest, die 110 pk produceert.

Dieselen kun je met een 1,5-liter driecilinder, die 105 tot 122 pk levert. Daarnaast kun je ook kiezen voor de oudere 1,6-liter viercilinderoccasion. Deze produceert normaal 110 tot 136 pk of (als Biturbo-model) 160 pk.

De Opel Astra heeft altijd voorwielaandrijving. Wat betreft schakelen doet de 1,0-liter dit met een handgeschakelde of gerobotiseerde vijfversnellingsbak. De 1.4 Turbo heeft een handgeschakelde zesbak, behalve zijn 150 pk-versie. Die was ook leverbaar met een zestraps automaat. Alle 1,6-liter diesels hebben een handgeschakelde zesbak, behalve de versie met 136 pk. Deze versie kwam ook met een zestraps automaat.

Vanaf de facelift zijn er voor de occasion drie transmissies beschikbaar: een handgeschakelde zesbak is standaard, een cvt voor de benzinemodellen met 145 pk en een negentraps automaat voor de diesels met 122 pk.

Aandachtspunten van een Opel Astra-occasion

In de eerdere modeljaren was er soms kans op pingelen en daarom kreeg de occasion vanaf 2017 nieuwe motorolie voor de benzinemotoren voorgeschreven. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Opel Astra schreven.

Een aandachtspunt dat je niet snel kunt opmerken bij de 1,6-liter diesel, maar die je wel graag van tevoren zou willen weten, is een mogelijk probleem met de distributieketting(spanner). Een modificatieset lost dit probleem van de Opel Astra-occasion wel op.

Deze occasion

Wij vonden deze zwarte Opel Astra, uit bouwjaar 2015, in het Groningse Marum. De occasion is een Sports Tourer en beschikt over het 1,4-liter turbomotorblok. Verder heeft de auto 173.803 kilometers aan ervaring en kost 5.999 euro. De catalogusprijs bedroeg verder 28.643 euro.

