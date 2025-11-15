Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse occasion is comfortabel en betaalbaar

Met een budget van maximaal 7.500 euro kun je een ruime hatchback vinden die modern aanvoelt en prettig rijdt. Denk aan auto’s als de Volkswagen Golf, BMW 1-Serie en Opel Astra. Door hun populariteit hebben ze een flink aanbod aan occasions en zijn ze relatief goed te onderhouden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar ruime hatchbacks die niet alleen praktisch zijn, maar ook fijn rijden. Dat doen we voor een aardig budget van maximaal 7.500 euro. Ben je nou niet gecharmeerd van deze Opel Astra, kijk dan eens naar de Volkswagen van dinsdag of de BMW van donderdag.

Opel Astra (2009 – 2015)

De vierde generatie Opel Astra is een aardige keuze: degelijk, comfortabel en vaak aantrekkelijker geprijsd dan zijn concurrenten. De occasion voelt solide aan en biedt meer binnenruimte dan bijvoorbeeld een BMW 1-Serie. De stoelen zijn uitstekend en het interieur heeft bovendien handige opbergvakken, die het dagelijks gebruik makkelijker maken.

De Opel Astra rijdt vooral ontspannen en is niet per se gemaakt voor sportieve rijeigenschappen. Het onderstel is afgestemd op comfort, waardoor lange ritten prettig zijn, al voelt de besturing van de occasion wat afstandelijk. De 1.4 turbomotor is soepel en krachtig genoeg voor dagelijks gebruik, maar mist de verfijning van modernere motoren. Ook de andere motoren presteren goed, al merk je dat ze wat ouder zijn.

Het tweedehandsaanbod van de Opel Astra is met een maximumbudget van 7.500 euro het grootste van de drie occasions waar we deze week naar kijken. Er staan namelijk op gaspedaal.nl 593 modellen voor dit geld (of minder) te koop. Bij een garage in Lisse staat bijvoorbeeld een witte 1.4 Turbo Sport ‘OPC-Line’ (2010, 151.725 km) voor € 6.999.

Aandachtspunten van deze occasion

Controleer of alle elektronische systemen goed functioneren, want storingen komen vaker voor. Een rokende 1.4-motor wijst bij de Opel Astra vaak op defecte carterventilatie, iets wat meestal eenvoudig te verhelpen is. Let ook op het relais van de brandstofpomp, de sensoren van de krukas en nokkenas, en op mogelijke softwareproblemen in het koelsysteem. Deze problemen zijn meestal eenvoudig en goedkoop te verhelpen, maar als ze genegeerd worden, kunnen ze grotere schade veroorzaken. Onderdelen zijn gelukkig ruim voorhanden en veel garages kennen het model goed.

