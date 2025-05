Deel dit: Share App Mail Tweet

Duitse luxeauto is door afschrijving bereikbare occasion

Je wil een comfortabele, ruime, ontspannen en luxe reisauto. Daarnaast mag de occasion ook ietsje meer kosten, maar natuurlijk niet te veel. Dan kom je al snel bij de Duitse drie-eenheid uit, waarvan de Mercedes-Benz E-klasse een voortreffelijke keuze is.

In 2016 ziet de W213-versie van de Mercedes-Benz E-klasse het levenslicht en blijft tot 2023 verkocht worden. Dat we het hier om een luxe-occasion hebben is wel duidelijk als er opties als multi-contourstoelen, verwarmbare armsteunen, een interieurparfumeur, Burmester-audio en designo-maatwerk beschikbaar waren.

Mercedes-Benz E-techniek

Het motorengamma omvat vier-, zes- en achtcilinder motoren met enkele of dubbele turbolader, aangevuld met plug-in hybrides en later mild-hybrides. Het benzine-aanbod loopt vanaf 2,0-liter tot en met 4,0-liter. Het aantal pk’s wat hier aan verbonden is, begint bij 184 en eindigt in de Mercedes-Benz E 63 S AMG met 612. Op dieselgebied zijn er occasions met geblazen vier- en zescilinders beschikbaar, met een grootte tussen 2,0-liter en 3,0-liter. Deze beschikken over kracht, variërend tussen 150 en 340 pk.

Verder zijn bij de Mercedes-Benz E-klasse achterwielaandrijving of vierwielaandrijving geleverd. Op het gebied van schakelen gebeurt dit via één van de negentraps-automaten, of de zeldzame (alleen bij de E 200 geleverde) handgeschakelde zesbak.

Aandachtspunten van een Mercedes-Benz E-occasion

Elektronicastoringen komen weleens voor en zijn meestal softwarematig te verhelpen. Slijtage aan de wielophanging komt verder bij oplopende leeftijd en tellerstand weleens voor. Let bij occasions met luchtvering op lekkende luchtbalgen en versleten luchtpompen. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Mercedes-Benz E-klasse.

Bij de benzinemotoren zijn inlaat- en injectorvervuiling potentiële aandachtspunten. Voor de plug-in hybride occasions is het verstandig om de conditie van het accupakket te laten controleren. Bij de 2,0-liter diesel kunnen de klepbediening en de distributieketting problemen geven. Andere dieselkwalen zijn haperende NOx-sensoren, waterpomplekkage en vervuilde emissiesystemen. Vaak zijn deze kwalen op te merken tijdens een testrit, maar de auto van tevoren laten nakijken (als dat kan) is natuurlijk het beste.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze donkerblauwe Mercedes-Benz E-klasse (uit 2016), in het Gelderse Twello. De occasion heeft een geblazen 2,0-liter viercilinder, met 184 pk. Verder heeft de auto 176.060 kilometer op de teller en de vraagprijs bedraagt 20.995 euro. De catalogusprijs was 56.704 euro.