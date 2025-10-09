Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse luxe-occasion koop je als youngtimer voor een prikkie

Bij premiummerken denk je meteen aan BMW, Audi en Mercedes. Maar ook binnen dat bekende trio zijn er keuzes die vaak worden vergeten. Neem de derde generatie Audi A6. Een model dat tussen 2004 en 2011 in de showroom stond en vandaag de dag een interessante occasion vormt.

De Audi A6 moest in 2004 een flinke klus klaren: het succes van zijn voorganger evenaren. Het Ingolstadtse merk koos voor een evolutionaire lijn. De Limousine en Avant leken sterk op hun voorgangers, maar details als de oplopende dorpellijn en de grote single frame grille zorgden voor een modern gezicht. Binnenin was er wél sprake van een revolutie. De nieuwe Multi Media Interface (MMI) domineerde de middenconsole en ook een elektronische handrem deed zijn intrede. Typisch Audi: hoogwaardig afgewerkt en strak gemonteerd.

Audi A6: uitvoeringen genoeg

De derde generatie Audi A6 was groter en stabieler dan zijn voorganger en kreeg een geavanceerde wielophanging. Het resultaat: een comfortabele zaken-occasion met prettige rijeigenschappen en een licht sturende besturing. Wie meer sportiviteit wilde, kon kiezen voor een sportonderstel of voor de krachtigere S6 en RS6. De facelift in 2008 bracht niet alleen nieuwe bumpers en LED-verlichting, maar ook verbeterde motoren en een herzien MMI-systeem.

Basismodellen waren vrij sober, maar het optielijstje bood alles van adaptieve xenonkoplampen en luchtvering tot Bose-audio en leer/alcantara. In 2006 kwam daar de avontuurlijk ogende Audi A6 allroad quattro bij, voorzien van standaard luchtvering en robuuste kunststof delen.

Motoren en aandrijving

Het aanbod motoren was bij de Audi A6 breed, variërend van de zuinige 2.0 TDIe tot de machtige 5.0 V10 biturbo van de RS6. Daartussen zaten populaire opties zoals de 2.7 en 3.0 TDI’s en de 3.0 TFSI V6 met compressor. Afhankelijk van de motor had je keuze uit voorwielaandrijving of quattro-vierwielaandrijving. De transmissies liepen bij occasions uiteen van handgeschakelde zesbakken tot een Multitronic-CVT en de zestraps Tiptronic-automaten.

Aandachtspunten bij een Audi A6-occasion

Een Audi A6 oogt nog steeds modern, maar wie er een tweedehands koopt, moet goed opletten. Dieselmotoren kunnen last hebben van turbolader- en kettingspannerproblemen, terwijl bepaalde benzinemotoren gevoelig zijn voor cilinderslijtage. Transmissies vragen bij occasions om periodiek onderhoud. We schreven eerder al een koopwijzer over deze auto.

Ook de wielophanging en luchtvering zijn kostbare zwakke reparaties aan de Audi A6 en kun je herkennen aan een overhellende carrosserie. Tot slot kunnen elektronische storingen de kop opsteken – van navigatieproblemen tot haperende sensoren. Check daarom bij een testrit of alles aan de occasion werkt en er geen waarschuwingslampjes te zien zijn. Een sluitende onderhoudshistorie en aankoopkeuring zijn daarom meer dan aan te raden.

Breed occasion-aanbod

Vind je een goede Audi A6, dan heb je een premiumzakenauto die qua uitstraling en comfort prima meekan met de BMW 5-serie en Mercedes E-klasse. Er staan ongeveer tweehonderd te koop en daarom kun je voor elk budget een occasion vinden. De prijzen starten onder de 1.000 euro voor exemplaren in slechte staat en lopen op tot ruim 25.000 euro voor nette modellen met V10.