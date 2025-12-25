Deel dit: Share App Mail Tweet

Drie jaar geleden kostte deze luxe BMW nog 100.000 euro, nu minder dan een Renault Scenic

Veel premiumauto’s schrijven flink af. Zo ook deze BMW iX-occasion. In 2022 betaalde iemand er nog bijna 100.000 euro voor en nu kost-ie als occasion minder dan een kale Renault Scenic.

De iX is een tamelijk controversiële BMW. Niet vanwege zijn elektrische aandrijflijn of prestaties, die zijn immers keurig, maar vooral vanwege zijn uiterlijk. Toen hij enkele jaren geleden op de markt kwam, hadden we er al onze twijfels over en die zijn eigenlijk nooit verdwenen.

Luxe BMW iX als occasion goedkoper dan Renault Scenic

Met zijn bevertanden en volumineuze postuur is het simpelweg niet moeders mooiste. Wie daarmee kan leven, koopt nu voor relatief weinig geld wel een tamelijk luxueuze SUV.

Deze BMW, waar in 2022 nog 99.856 euro voor werd afgetikt, staat nu te koop voor 38.900 euro. Dat betekent een afschrijving van ruim 61 procent in 2,5 jaar tijd. En je vindt ze zelfs voor nog minder. Daarmee zijn deze iX-occasions nu al goedkoper dan een nieuwe Renault Scenic.

Rijdt als een echte BMW

Voor dat geld koop je een elektrisch slagschip van bijna vijf meter lang. Twee elektromotoren leveren een gecombineerd vermogen van 326 pk en 630 Nm koppel in deze xDrive40-variant. Op een gewicht van bijna 2,4 ton is dat niet overdreven veel, maar nog altijd voldoende om het bakbeest in 6,1 tellen naar de 100 km/h te stuwen.

Dat EV’s vlot zijn is inmiddels een bekend gegeven. Laat ze liever goed rijden, want dat is geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig zit dat bij deze BMW wel snor. Ondanks zijn overgewicht kan de iX opmerkelijk hoge bochtsnelheden aan, zo ontdekten we toen we de EV vergeleken met een minstens zo obscene luxe-SUV.

Rijtest met de BMW iX

Onderin de occasion ligt een accupakket met een bruikbare capaciteit van 71 kWh. Goed voor een WLTP-bereik van 425 kilometer. Maar let op, dat zul je in de praktijk waarschijnlijk niet halen. Laden kan aan de snellader met maximaal 150 kW, aan de reguliere laadpaal haalt de BMW iX een snelheid van 11 kW. In 2021 testte Autovisie de iX voor het eerst. Die rij-indruk zie je hieronder.

Deze BMW iX-occasion komt uit juni 2022 en heeft sindsdien een kleine 106.000 kilometer gereden. Dat kan invloed hebben op de staat van de accu. Voor velen zal het batterijpakket de grootste zorg zijn bij het kopen van een tweedehands elektrische auto. Deze hoogvoltageaccu’s zijn kostbaar en als er (na de garantietermijn) iets aan mankeert kan het leiden tot zeer dure reparaties.

Tips bij het kopen van een elektrische occasion

Er zijn gelukkig manieren om die zorgen (deels) te ontnemen. Zo bestaan er accudegradatietests die de actuele state of health van een batterij laten zien. Een absolute aanrader, met name deze test. Die kwam bij een proef van de ANWB als beste uit de bus.

Een andere optie is het nemen van een aanvullende verzekering, speciaal voor de accu van je elektrische auto. NN biedt zo’n verzekering aan voor auto’s die niet ouder dan 12 jaar zijn en maximaal 300.000 kilometer op de klok hebben. Ook dat kan enige stres wegnemen.