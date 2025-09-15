Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit tweedehandsje is de duurste motor van Nederland

Schoenmaker, hou je bij je leest. Hoewel we inderdaad geen Motorvisie heten, maken we vandaag toch een uitstapje naar ’s lands duurste tweewieler. Wat maakt deze motor zo bijzonder?

Waar een beetje supercar je al gauw drie ton kost, heb je de crème de la crème van de motorwereld voor een fractie van de prijs onder je kont. Zo koop je een nieuwe BMW S 1000 RR al voor minder dan 25 mille.

Duurste motor van Nederland

Ben je je geld liever in rap tempo kwijt, dan kan dat ook prima op twee wielen. De Kawasaki H2R is met ruim 56.000 euro uitzonderlijk duur en ook Harley-Davidson heeft modellen waar je tienduizenden euro’s op stuk moet slaan. Toch komt niets in de buurt bij deze tweedehands Buell RR 1000 BattleTwin. Het tweedehandsje mag zich de duurste motor van Nederland noemen.

(Afbeelding: Autoscout24 / Motorsaloon)

Wellicht heb je nog nooit van de Buell RR 1000 BattleTwin gehoord. Het is een unieke motorfiets. Niet in de laatste plaats omdat het de eerste sportsbike uit Amerika is. Er zijn slechts vijftig exemplaren gebouwd en één daarvan staat nu te koop in Amersfoort. Hij komt uit 1987 en heeft 2.400 kilometer op de teller. Prijskaartje? 99.950 euro.

Wat maakt de Buell RR 1000 BattleTwin zo bijzonder?

De motor komt uit de koker van Erik Buell himself, voormalig ingenieur bij Harley-Davidson. Saillant detail: het in 1983 opgerichte Buell Motorcycle Company werd later weer overgenomen door Harley-Davidson. De eerste straatmotor die Buell produceerde, was deze RR 1000 BattleTwin. Een sportieve tweewieler met een 78 pk sterke, 998 cc tweecilinder van Harley-Davidson.

Om dat motorblok heen bouwde Buell een destijds vooruitstrevend buizenframe. Verder is de Buell RR 1000 BattleTwin uitgerust met lichtgewicht wielen, enorme schijfremmen, een enkele schokbreker voor de achterbrug en imposante kuipdelen vervaardigd uit glasvezel. De aerodynamica was cruciaal om weerstand te bieden tegen de sterkere Japanners. Naast de gigantische prijs, kleeft aan deze motor vooral veel historie.

