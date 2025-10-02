Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze rustgevende gezins-occasion met vijfcilinder is nu betaalbaar

Op zoek naar een ruime stationwagon die comfort, veiligheid en praktische eigenschappen combineert? De derde generatie Volvo V70 biedt alles wat een gezin nodig heeft. Met zijn tijdloze, rechte achterzijde, ruime bagageruimte en hoge kwaliteitsniveau onderscheidt hij zich van andere gezins-occasions.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime en praktische occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor maximaal 10.000 euro. Eerder in de week schreven we al over deze goed sturende stationwagen en nu is het beurt aan de Volvo V70. Vind je deze occasions niets? Kijk dan eens naar de concurrent waarover we komende zaterdag schrijven.

Volvo V70 (2007 – 2016)

De V70-occasion combineert een klassieke, vierkante stationwagenvormgeving met Scandinavische degelijkheid. Comfortabele stoelen, een overzichtelijk dashboard en een groot aanbod veiligheidsvoorzieningen maken de rit aangenaam. Het interieur oogt rustig en degelijk, met hoogwaardige materialen. De bagageruimte is hoog en breed en de achterbank klapt in drie delen neer voor extra flexibiliteit. Motoren variëren van vier- tot zescilinders, benzine of diesel, en voorwielaandrijving is standaard, vierwielaandrijving is optioneel.

De rijeigenschappen zijn comfortabel en goedmoedig, maar de besturing heeft weinig gevoel. Het onderstel staat garant voor stabiliteit en comfort, ook in sportieve occasions met optioneel sportonderstel. Een hele rits aan hulpmiddelen zorgt verder voor een hoog veiligheidsniveau. Bij een autobedrijf in Rheden staat een zwarte 2,5-liter vijfcilinder turbo ‘Kinetic’, (2009, 181.891 km) voor 9.344 euro.

Aandachtspunten bij een Volvo V70-occasion

De kleine viercilinders zijn zuinig en betrouwbaar, maar bij oudere occasions met dieselmotor en zescilinders ontstaan soms problemen met verstopte EGR-kleppen, roetfilters of interne motorvervuiling. De automaten functioneren doorgaans goed, maar olie moet tijdig ververst worden om slijtage te voorkomen. AWD-uitvoeringen verbruiken meer brandstof en onderhoud is kostbaarder.

De condensor van de airco is gevoelig voor steenslag, dus check grondig of de airconditioning koude lucht blaast. Er staat nu ook een terugroepactie voor de Volvo V70 open: “De veiligheidsgordelkabel van de voorstoelen kunnen uitrekken en de bevestiging van de veiligheidskabel kan breken waardoor de veiligheidsgordel niet kan worden vastgehouden bij een aanrijding.” Eerder schreven we al een koopwijzer voor deze occasion.