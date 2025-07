Deel dit: Share App Mail Tweet

Stijlvolle Japanse occasion is nu erg betaalbaar

Als je een betrouwbare en stijlvolle sedan-occasion zijn er een aantal keuzes. Maar je zit dan niet aan het verkeerde adres bij de Mazda 3.

De Mazda 3 is een eigenwijze keuze in het C-segment. Daarnaast staat de occasion ook te boek als een betrouwbare bolide met een mooie styling.

Techniek van de Mazda 3

De Mazda 3 heeft in al zijn motoropties ‘SkyActiv’-technologie verwerkt. De benzinemotoren zijn ongeblazen viercilinders en komen in twee smaken. De 1,5-liter is de kleinste optie en produceert 100 pk. Daarnaast produceert de 2,0-liter 120 tot 165 pk. De diesel-occasions hebben wel een turbolader en voldoen aan de Euro 6-emissienorm. De 1,5-liter levert hier 105 pk en de 2,2-liter levert 150 pk.

De Mazda 3 heeft standaard altijd voorwielaandrijving en een handgeschakelde zesversnellingsbak. In combinatie met de 2,0-liter motor (120 pk) en de dieselmotoren was een zestrapsautomaat leverbaar.

Aandachtspunten van een Mazda 3-occasion

Controleer bij een occasion of het infotainmentsysteem en de navigatie soepel werken. Kijk daarnaast bij je testrit of de nieuwste softwareversies zijn geïnstalleerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Mazda 3 schreven.

Let er verder bij een testrit, van 2,0-liter modellen uit 2014 hebben, op dat de occasion niet inhoudt tijdens het wegrijden. Nieuwe software en/of nieuwe bobines lossen dit op. Controleer bij de 2,2-liter of de verstuivermodificatie is uitgevoerd, door de onderhoudsgeschiedenis te controleren. Onvoldoende strak gemonteerde verstuivers kunnen namelijk olievervuiling en motorschade veroorzaken.

Deze occasion

Wij vonden deze witte Mazda 3 sedan, bouwjaar 2014, in het Overijsselse Hengelo. De occasion rijdt op benzine en heeft een handgeschakelde vijfbak. Verder is de auto een ‘Skylease’-uitvoering, die zakelijk verkocht werd en heeft dus wat leuke opties en een trekhaak. De vraagprijs van deze bolide bedraagt 9.950 euro, terwijl de catalogusprijs 22.990 euro was. De kilometerstand staat op 161.191.

