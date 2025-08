Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion biedt ultieme luxe en kost minder dan een ton

Als je het merk hoort, denk je direct aan het toppunt van relaxte luxe, maar ook aan onbetaalbare en onbereikbare auto’s. Deze Rolls-Royce Ghost belichaamt zeker die luxe, maar is als occasion nu niet meer zo duur als een modaal huis.

De Ghost is alleen een kleine auto als je hem met zijn merkgenoten vergelijkt. Als je dat doet, zie je al snel dat deze occasion niet alleen compacter is, maar ook sportiever.

Techniek van de Rolls-Royce Ghost

De Rolls-Royce Ghost heeft onder zijn indrukwekkend grote motorkap een 6,6-liter grote twin-turbo V12. Dit motorblok is afgeleid van de V12 uit een BMW 760 Li, waarin hij 6,0-liter groot is en 544 pk produceert. In deze Engelse occasion is hij dus groter en produceert hij 571 pk.

Daarom doet deze bijna tweeëneenhalve ton wegende bolide de standaardsprint in krap vijf seconden en is de topsnelheid begrensd op 250 km/h. Er zijn verder nog twee snellere versies: De Ghost V-Specification beschikt over 601 pk en de krachtigste modelvariant is de Ghost Series II Black Badge met 612 pk.

De Rolls-Royce Ghost heeft altijd met achterwielaandrijving. Daarnaast is de twin-turbo V12 van de occasion altijd verbonden met een automatische transmissie, die acht verzetten heeft.

Aandachtspunten van een Rolls-Royce Ghost-occasion

Een aantal auto’s van de bouwjaren 2010 en 2011 is teruggeroepen voor een modificatie aan de elektrische waterpomp. Kijk daarom bij het kopen van een occasion naar de onderhoudsgeschiedenis, om te kijken of jouw bolide hieronder viel en of de aanpassing is uitgevoerd. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Rolls-Royce Ghost schreven.

Verder speelt de luchtvering van de Rolls-Royce Ghost soms op. Hierbij kunnen de oorzaken uiteenlopen van sensorproblemen tot slijtage aan de veerpoten of de compressor. Tijdig ingrijpen voorkomt prijzige gevolgschade aan je occasion.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze donkergrijze Rolls-Royce Ghost, uit bouwjaar 2011, in het Zuid-Hollandse Leiderdorp. De occasion heeft 98.906 kilometers op de klok en de vraagprijs bedraagt, een voor dit merk schappelijke, 89.999 euro. We noemen dit schappelijk als je je bedenkt dat de catalogusprijs 336.319 euro bedroeg.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.