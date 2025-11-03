Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is nu de goedkoopste Lamborghini-occasion van Nederland

De nieuwe Temerario zal je in Nederland al gauw rond de vier ton kosten. Maar zo’n Italiaanse supercar rijden kan ook al voor een fractie van de prijs. Dat bewijst de goedkoopste Lamborghini-occasion van Nederland.

Recentelijk figureerde een tweedehands Lamborghini Gallardo in onze Occasion Battle-rubriek. Daarin nam hij het op tegen een Nissan GT-R. Die aflevering zie je boven dit artikel.

Goedkoopste Lamborghini-occasion van Nederland

Ook de Lamborghini die we in dit artikel uitlichten is een Gallardo. Deze occasion mag zich de goedkoopste Lamborghini van ons land noemen (als we deze voor het gemak niet meerekenen). Opvallend is dat het een faceliftversie uit 2011 betreft. Over het algemeen zijn die iets meer waard dan de eerdere Gallardo’s.

(Afbeelding: Autowereld / Maasdijk Automotive) (Afbeelding: Autowereld / Maasdijk Automotive) (Afbeelding: Autowereld / Maasdijk Automotive) (Afbeelding: Autowereld / Maasdijk Automotive) (Afbeelding: Autowereld / Maasdijk Automotive) (Afbeelding: Autowereld / Maasdijk Automotive)

Dat deze zich ’s lands goedkoopste Lamborghini mag noemen, heeft echter een goede reden. Op de teller staat immers al dik 151.000 kilometer. Erg veel voor een supercar. Sterker nog: het maakt deze occasion zelfs de Lambo met de hoogste kilometerstand op Gaspedaal.nl. Een eer die je eerder bij een Urus zou verwachten dan bij een blitse Gallardo.

Hoeveel kost de tweedehands supercar?

Wie een supercar met anderhalve ton op de klok aandurft, is voor 98.740 euro de man. Hopelijk blijft de 560 pk sterke V10 het nog lang doen, want het geluid is waanzinnig. Elke keer dat de toerentellernaald het rood nadert, golft het kippenvel over je lijf. Je hoort het ook in bovenstaande video.

De Lamborghini Gallardo-occasion is uitgerust met een transmissie die de Italianen E-Gear noemen. Dit is in feite een gerobotiseerde handbak. Die schakelt vlot genoeg, maar mist met name tijdens manoeuvreren op lage snelheden wat verfijning. Wegens zijn ietwat ruwe schakelmomenten is deze semi-automaat niet voor iedereen weggelegd.

Aandachtspunten van de Lamborghini Gallardo

Bovendien is de E-Gear niet vrij van problemen. Bij onzorgvuldig gebruik kan de koppeling van deze versnellingsbak soms al binnen 8.000 kilometer zijn versleten. De handgeschakelde zesbak is dan ook een betrouwbaarder alternatief.

Bij een bezichtiging is het ook verstandig om te goed te controleren op mogelijke schade aan het aluminium chassis; herstel kan erg duur zijn. Bij vroege exemplaren kunnen deeltjes uit de katalysatoren vrijkomen en bij gas los in de cilinders belanden, wars ze de cilinderwanden kunnen beschadigen. Verder willen de oliepomp, drijfstanglagers en gaskleppen het nog weleens begeven. Dit zijn dure reparaties. Zoals we vaker hebben gezegd bij flink afgeschreven sportwagens: de kosten beginnen pas ná aankoop.