Dit is de duurste BMW-occasion van Nederland… Maar wil je hem?

Wat is de duurste BMW-occasion van Nederland? Een Z8? Of misschien een M1? Nope, het is een BMW 8-Serie Gran Coupé, maar wel een heel speciale versie.

In 2022 ging BMW de samenwerking aan met de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons, bekend om zijn kleurrijke werken. Hij heeft 99 8-Serie Gran Coupés onder handen genomen. Eén van die exemplaren mag zich nu de duurste BMW-occasion van ons land noemen.

The 8 x Jeff Koons

De creatie die voortvloeide uit de samenwerking heet The 8 x Jeff Koons. Als basis nam de kunstenaar een 530 pk sterke M850i xDrive Gran Coupé. De Koons-behandeling voegt vooral erg veel kleur en cartooneske elementen toe, zowel vanbinnen als vanbuiten. Omdat aan elke auto zo’n 200 uur aan handwerk moest worden verricht, konden er slechts twee per week worden geproduceerd.

“Op de auto worden de lijnen groter op hun weg van de motorkap naar de kofferbak, waardoor een gevoel van voorwaartse beweging ontstaat, net zoals de ‘POP!’- en de ‘vapor thrust‘-designelementen dat doen”, legde Jeff Koons uit over zijn ontwerp. “De blauwe kleur doet denken aan de uitgestrektheid van de ruimte en ik hou van het idee dat de auto een wereldauto is. Waar het om gaat is hoe we ons tot elkaar verhouden en ons bewust zijn van alles wat ons omringt.”

Tja, kunst moet je snappen. Maar waardering voor de unieke BMW 8-Serie Gran Coupé is er zeker. Toen de verkoop in april 2022 startte, waren alle 99 exemplaren binnen no-time uitverkocht. Het laatste exemplaar van de reeks, voorzien van Jeff Koons-handtekening, werd destijds in New York geveild voor 475.000 dollar. Oef!

Prijs van de duurste BMW-occasion van Nederland

Twee van de 99 exemplaren staan momenteel te koop in Nederland. Een daarvan staat bij een BMW-dealer in Rotterdam te koop voor 425.000 euro. Die tellen we niet mee als occasion, want hij is nog hagelnieuw.

Het andere exemplaar staat bij Hedin Automotive in Tilburg te koop. Hoewel ook deze nog geen privé-eigenaar heeft gehad, staat er al wel 501 kilometer op de teller. Zodoende durven we hem voorzichtig als ‘gebruikt’ te bestempelen. Hij kost 359.880 euro. Daarmee is het de duurste BMW-occasion van ons land. Je moet het er maar voor over hebben.