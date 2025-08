Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gooi-en-smijt-karretje voor spotprijs is fantastische eerste auto

Auto’s zijn vandaag de dag vrij duur. De Dacia Sandero mag zich met een basisprijs van 18.200 euro de goedkoopste nieuwe auto noemen. Dat kan de gemiddelde 18-jarige die net z’n roze pasje op zak heeft zich niet veroorloven als eerste auto. En echt spannend is-ie ook niet. Gelukkig zijn er goedkope funauto’s zoals de Ford Streetka die je voor veel minder geld vindt als occasion.

De Ford StreetKa? Jazeker, dit budgetautootje is superleuk en figureerde eerder al in de Occasion Battle-rubriek, waarin hij het opnam tegen de Smart Roadster. Die video zie je hierboven.

Kleine prijs, grote lol

De Ford StreetKa? Het is een sportieve variant met open dak van de gewone Ka. Voorin ligt een 1,6-liter vierpittertje dat een bescheiden 95 pk produceert. Niet bijster veel, maar in combinatie met het iets stevigere onderstel, de prettige handbak en leuk stuurgedrag maakt dit de occasion tot een ontzettend leuk autootje voor relatief onervaren bestuurders. Grote lol, kleine kans dat je jezelf platrijdt.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Bijkomend voordeel is dat ze ontzettend betaalbaar zijn. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan om en nabij de vijftig exemplaren te koop. Prijzen beginnen al bij 1.000 euro. Zelfs aan de duurste exemplaren ben je minder dan 5.000 euro kwijt. Dat is nog wel bij elkaar te krantenwijken. Omdat het een klein en niet al te krachtig autootje is, vallen ook de verzekeringskosten. Wegenbelasting kost je zo’n 140 euro per kwartaal.

Aandachtspunten van de Ford StreetKa-occasion

Bij een cabrio zoals de Ford StreetKa is het belangrijk om de werking van het dak goed te controleren. Daarbij heeft de softtop niet het eeuwige leven. De ophanging dient vooral bij occasions met meer kilometers aangepakt te worden.

Verder zijn stabilisatorstangen vaak versleten, rubbers week of gescheurd en draagarmen kunnen roesten. Sowieso moet goed gelet worden op bruine randjes. Roest is een groot probleem bij deze generatie (Street)Ka. Motorisch is de Ford StreetKa relatief betrouwbaar. Enkel de koelslangen en kleppendekselpakkingen zweten soms vloeistof. Deze reparaties zijn relatief goedkoop. Ook dat is wel handig.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.