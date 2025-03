Deel dit: Share App Mail Tweet

Dikke Volvo XC60-occasion is 80 procent minder duur dan nieuw

Als je met pensioen gaat, is het wellicht fijn om een auto met hogere instap te hebben. Maar welke kies je? De Volvo XC60 was een flink succes en veel XC60’s wisten hun weg naar ons land te vinden. Daarom is het occasion-aanbod groot en prijstechnisch is hij nu een interessante optie.

De Volvo XC60 kent nu twee generaties, vandaag kijken we naar de eerste. Daar zijn er namelijk meer van gemaakt en door zijn leeftijd is de prijs aantrekkelijker. De eerste generatie was op de markt van 2008 tot 2017 en was één van de eerste in het middelgrote crossover-segment.

Veilige en sportieve occasion

De Volvo XC60 kreeg voor zijn tijd veel elektronische snufjes mee. Zo zijn er opties als adaptieve cruisecontrol met botswaarschuwing/automatisch remmen en lane assist. Ook kun je vaak rekenen op een dubbel panoramadak, keyless drive en een parkeercamera.

Volvo introduceerde de XC60 met krachtige vijf- en zescilinders, waaronder de atmosferische 3.2 (238-243 pk) en biturbo 3.0 (285-305 pk). Het dieselaanbod omvat de 2.4 turbo vijfcilinder (163-215 pk). Vanaf 2010 kon je ook kiezen voor viercilinder motoren, waaronder de 2.0T en VEA-motoren. VEA staat voor Volvo Engine Architecture en is een groep drie- en vierclindermotoren, ontworpen door Volvo.

Let hier op bij een Volvo XC60-occasion

Er zijn een paar punten waar je het beste aandacht aan kunt besteden als je een XC60 als occasion koopt. Zo kan de vroege 2.4D-motor problemen vertonen met koelvloeistofverbruik en wervelkleppen. Deze kleppen zijn specifiek voor dieselmotoren gemaakt en laten wel of geen extra lucht in de cilinder, afhankelijk van de snelheid. Hierdoor mengt de lucht en brandstof beter op lage snelheden.

Daarnaast heeft de D4 variant met VEA-motor soms te maken met lekkende EGR-koeling. Check daarom of de verbeterde hard- en software geïnstalleerd zijn. Daarnaast kunnen defecte druksensoren in de luchtinlaat en een niet-functionerend start-stopsysteem (door een onvoldoende opgeladen accu) problemen veroorzaken. Wil je alles weten over de betrouwbaarheid van deze Volvo XC60? Bekijk hier dan de koopwijzer.

Verder zijn er problemen met de Powershift-transmissie van de Volvo XC60 bekend, dus controleer bij de occasion of de transmissie naar behoren werkt en of de oliewissels zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.

Slecht schakelen kan ook het gevolg zijn van een versleten koppeling. Voor zowel de olie van de Geartronic-automaten, als Haldex-olie (olie van de haldex-koppeling) van de AWD-versies is het nodig om regelmatig ververst te worden.

De zwaardere uitvoeringen van de Volvo XC60 hebben extra aandacht nodig voor slijtage aan onderstelcomponenten en remmen door het extra gewicht, vooral bij automaten. Controleer de draagarmrubbers en remschijven op overmatige slijtage.

We vonden deze Volvo XC60

De Volvo XC60-occasion op de foto’s in dit artikel hebben we via Gaspedaal.nl gevonden bij een bedrijf in Drachten. Het betreft een wit model uit 2010, met 120.000 kilometer op de teller. Het betreft verder een 3,0-liter biturbo-zescilinder model, met 305 pk, gekoppeld aan een automaat en vierwielaandrijving. De catalogusprijs was toentertijd 99.799 euro, maar nu staat hij te koop voor 19.950 euro.

