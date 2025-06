Deel dit: Share App Mail Tweet

Dikke sportauto is bereikbare occasion die je wil

De naam van een occasion zegt soms veel over het model en dat bewijst de Corvette C6 ook. Als je namelijk op zoek bent naar een vette en plezierige auto is dit een duidelijke kandidaat.

Sinds 1962 heeft het model al geen vaste koplampen gehad, maar daar brengt de Corvette C6 verandering in. Verder hadden we in onze Supertest van 2004 de volgende conclusie voor de occasion klaarliggen: “Een goudeerlijke krachtpatser en de grootste aangename verrassing van de test.”

Techniek van de Corvette C6

De Corvette C6 heeft altijd achterwielaandrijving, gecombineerd met een dikke V8. Het basismodel heeft een 6,0-liter motorblok, dat 404 pk produceert, terwijl de Z06-uitvoering een 7,0-liter (met 500 pk) heeft. Daarnaast kun je occasions vinden met een 6,2-liter blok, dat goed is voor 437 pk, en een geüpdatete 7,0-liter, met 512 pk.

In 2007 komt hier de nieuwste ZR1-uitvoering bij. Dit model beschikt over een 6,2-liter V8, met mechanische compressor en levert 620 pk. De prestaties liggen daarom op een top van ruim 320 km/u en een standaardacceleratie in 3,6 seconden.

Er zijn voor de Corvette C6 een paar handgeschakelde zesversnellingsbakken beschikbaar, maar kopers van vroege occasions moeten niet opkijken van een viertrapsautomaat. Vanaf modeljaar 2006 zijn er ook modellen met een zestrapsautomaat met schakelflippers te vinden.

Aandachtspunten van een Corvette C6-occasion

Check bij een occasion altijd of alle boordelektronica goed werkt. Soms brandt er weleens een waarschuwingslampje zonder duidelijke reden. Bij het uitlezen van de foutcode komt hier meestal naar voren dat dit loos alarm is. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Corvette C6 schreven.

Naast potentiële burnout-slijtage aan de aandrijflijn is het bij occasions opletten voor bijgeluiden vanuit het differentieel. Nieuwe differentieelolie lost dit meestal op. Oude structurele aanrijdingsschade is verder een relevant controlepunt bij aankoop van een Corvette C6. Check bij importauto’s uit de V.S. altijd de CarFax- of AutoCheck-historie op eventuele onregelmatigheden.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze rode Corvette C6, uit bouwjaar 2007, in het Utrechtse Soesterberg. De occasion beschikt over een 6,0-liter V8, die 405 pk produceert en een Targa-dak. De auto heeft verder een automatische transmissie en 157.896 kilometer op de teller. Hiervoor betaal je 29.944 euro, terwijl de catalogusprijs ongeveer 91.490 euro bedroeg.