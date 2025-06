Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Zweedse occasion van 10.000 euro is wat krap achterin

Vierdeurs sedans uit de mode? Misschien, maar niet iedereen wil hoog zitten, natuurlijk. Dus gaan we op zoek naar een fijne, betrouwbare, comfortabele sedan als occasion. Ons budget is maximaal 10.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Een sedan dus, een middenklasser uit het D-segment, maar dan niet een van de usual suspects, zoals de Ford Mondeo of Volkswagen Passat. Is de Volvo S40 toch te krap voor je, kijk dan eens naar de Mazda 6 en Toyota Avensis die we afgelopen dinsdag en donderdag hebben behandeld.

Volvo S40 (2004 – 2012)

In zijn tijd was dit Volvo’s kleinste model. De S40 mist wel iets van het typische Volvo-karakter. Niettemin, daarbij horen wel erg fijne voorstoelen en die heeft de S40 ook.

Opvallend detail is het aluminium deel van de middenconsole, met daarachter een slim opbergvak. Dat aluminium is overigens wel kwetsbaar. Achterin is het wat krap, maar ach… wanneer zit daar iemand?

De nogal harde afstemming van het onderstel is niet ieders smaak. Een 1,8 is krachtig genoeg voor normaal gebruik en die rijdt gemiddeld 1 op 11 of 12.

Bij een autobedrijf in Rheden staat een heel keurige metallic blauwe 1,8 Kinetic (2009, 79.000 km) van de eerste eigenaar voor € 9.945.

Let hierop bij deze occasion

Bij deze generatie Volvo’s komen diverse storingen voor, onschuldig, of de voorbode van een grote reparatie. Stekkertjes aan de achterkant van het contactslot kunnen lostrillen. De auto start dan niet meer, maar dat is een kwestie van vastzetten.

Vocht in de zekeringkast achter het handschoenenkastje kan tot diverse storingen leiden, maar dat is over als het is droog gemaakt. Tractiecontrole die even uitvalt is eenvoudig te resetten.

Een motor die een fluitend geluid produceert heeft een defect in de carterventilatie, daarvoor bestaat een noodgreep, maar moet wel worden gerepareerd.