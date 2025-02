Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zevenzits JDM-auto is nu een betaalbare occasion

Als je aan JDM-auto’s denkt, gaat er in je hoofd waarschijnlijk een AE86 of Skyline driftend door een futuristische stad. Toch zijn er meer auto’s op de Japanese Domestic Market die het uitlichten waard zijn. Wat denk je van deze betaalbare occasion met plek voor zeven personen?

Deze Honda Stream is strikt genomen niet een volbloed JDM. De MPV is immers ook buiten de Japanse markt geleverd. Echter, deze specifieke occasion durven we wel JDM te noemen.

Zevenzits JDM-auto

Waarom wel een JDM-auto? Dat is simpel. De ZS Sport Limited Edition-uitvoering van de Honda Stream is enkel in Japan geleverd. Daarbij kom je in Nederland niet snel een andere Stream tegen.

De occasion beschikt over de krachtigste motorisering van het model, een 2,0-liter viercilinder die met behulp van VTEC zijn maximale vermogen van 150 pk bij 6.200 toeren per minuut levert. Deze versie van de Honda Stream beschikt niet over de 5-traps automaat, maar over een CVT.

Dit kost de occasion

Het belangrijkste punt van de Honda Stream is dat het een grote zevenpersoonsauto is die je voor relatief weinig geld kan kopen. De occasion heeft een vraagprijs van 12.750 euro, komt uit 2010 en heeft net geen 91.000 kilometer op de teller staan. Voor minder dan 15 mille rijdt je dus al in een bijzondere, degelijke en ruime JDM-auto.

