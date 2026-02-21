Deel dit: Share App Mail Tweet

Ken jij deze occasion al? Het is een sportauto van Renault met middenmotor, die bovendien heel zeldzaam is

Ben je op zoek naar iets bijzonders en wil je vooral puur rijplezier, dan is deze Franse exoot precies wat je zoekt. Deze Renault Sport Spider is een zeldzame, hardcore occasion.

Van 1996 tot 1999 werden er maar 1.685 Renault Sport Spiders gebouwd in de voormalige Alpine-fabriek in het Franse Dieppe. Juist doordat deze auto minder verkocht dan verwacht is hij nu een zeldzame occasion. Ook was de Spider het eerste model van het Renault Sport-label.

De Renault Sport Spider: een compromisloze kleine sportauto

Een Renault Sport Spider heeft achter zijn voorstoelen een atmosferische 2,0-liter viercilinder uit de Clio Williams, goed voor 150 pk en 185 Nm koppel. Dat lijkt bescheiden, maar dankzij het lage gewicht van 902 kilogram is de auto opvallend snel. De occasion heeft altijd een handgeschakelde vijfversnellingsbak en achterwielaandrijving. Sprints van 0 tot 100 km/h duren 6,9 seconden en zijn topsnelheid ligt op 215 km/h.

Ook het chassis van de Renault Sport Spider is volledig gericht op scherp rijgedrag. Het aluminium frame, de kunststof carrosserie en het ontbreken van al het comfort zorgen voor een rauwe rijbeleving. Stuurbekrachtiging ontbreekt, net als ABS bij vroege uitvoeringen. Verder klopt het uiterlijk met de techniek: de occasion ziet er met zijn lage neus, grote luchtinlaten en vleugeldeuren uit als een raceauto. Deze drie auto’s geven ook maximaal rijplezier, maar meestal tegen een iets lagere prijs.

Renault Sport Spiders uit het eerste bouwjaar hebben geen echte voorruit, maar een klein windscherm. Modellen vanaf 1997 hebben wel gewoon wat glas gekregen om achter te schuilen. Comfort staat bij deze occasion duidelijk op de tweede plaats, waar je wel extreem scherp rijgedrag voor terugkrijgt.

Hoeveel kost een occasion eigenlijk?

Wij vonden online één occasion. Dat is best knap, want de Renault Sport Spider is erg zeldzaam. Het gevonden model komt uit 1997 en beschikt dus wel over een voorruit. De gele auto heeft 29.546 kilometer op de teller en wordt voor 48.900 euro aangeboden in het Gelderse Hoevelaken. De Spider is origineel Nederlands geleverd, heeft hij twee vorige eigenaren gehad en is er een complete historie aanwezig.

Aandachtspunten van een Renault Sport Spider

Let er bij een Renault Sport Spider op dat de koppeling niet blijft slippen tijdens het rijden, want dit betekent vaak slijtage; een revisie van de transmissie is duur, want het klusje is arbeidsintensief. Als je occasion verder oververhit, ligt dat meestal aan een kapotte radiateur of thermostaat. Laat er snel naar kijken, want vervanging van deze onderdelen is een stuk goedkoper dan de motorschade die je kunt krijgen als je ermee doorrijdt.