Deze vijfdeurs occasion is weinig spannend, maar wél verstandig

Je bent niet veeleisend, maar een vijfdeurs hatchback heeft je voorkeur. Je budget is beperkt tot tien mille en je snapt dat courante auto’s naar verhouding te duur zijn, dus kies je vooral verstandig. Welke occasion moet je dan hebben?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een verstandige vijfdeurs hatchback voor een aanschafprijs van maximaal 10.000 euro. Is de Kia Cee’d je niet karaktervol genoeg? Kijk dan wat we op aankomende donderdag en zaterdag voor je in petto hebben.

Kia Cee’d (2012 – 2018)

De Hyundai i30 heeft een ingetogen, tijdloos uiterlijk. De Kia Cee’d is er het zustermodel van en heeft dezelfde kwaliteiten. Het interieur is nèt ruim genoeg voor vier volwassenen. De bagageruimte is met 380 liter best royaal.

Sterk punt is het erg goed afgestemde onderstel, met een prettig veercomfort. Daar komen de fijne voorstoelen nog eens bij. Dat maakt de Cee’d ook een fijne auto op langere ritten.

Een bijzonderheid is dat de elektrische stuurbekrachtiging in drie standen kan worden gezet, afhankelijk van de wens van de bestuurder. De versie met de 1,4 liter motor rijdt gemiddeld ongeveer 1 op 15.

Bij een autobedrijf in het Zuid-Hollandse Valkenburg staat een zwarte 1.4 ‘Comfort Pack’ (2014, 103.000 km) voor € 9.950.

Let hierop bij deze occasion

Bij een Cee’d die lang stilstaat, kan de accu leeg raken. Dat geldt vooral bij exemplaren met ‘Keyless entry’. Goed onderhoud is van groot belang, anders kan het gebeuren dat de distributieketting oprekt.

Een bekende klacht is ook een niet-werkend stop/start-systeem. Dat is het gevolg van veel korte ritjes, waardoor de capaciteit van de accu te laag wordt. Simpele oplossing: maak een lekkere wat langere rit, dan kan de Kia er weer een tijdje tegen.