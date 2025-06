Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vijf zakensedans zijn als occasion verrassend betaalbaar

Zijn de Honda Legend en Saab 9-5 uit onze occasion battle je toch iets te eigenzinnig? Dan zijn er tweedehands genoeg alternatieven te vinden in het E-segment, zoals deze vijf.

Ben je op zoek naar een grotere zakensedan als occasion en wil je gebruikmaken van de youngtimerregeling? Dan kun je natuurlijk gaan voor de Audi, BMW of Mercedes die ‘iedereen’ heeft, maar je kunt ook je individualiteit benadrukken met een keuze die niet zo cliché is.

Vijf zakensedans als betaalbare occasion

Zoals zo vaak geldt bij grotere tweedehands auto’s. De aanschafprijs is het probleem meestal niet, want daarna komen de grootste kosten: brandstof, belasting, onderhoud, reparaties, enzovoort. Probeer dus voor het beste exemplaar te gaan dat je je kunt veroorloven.

Afijn, door naar onze alternatieven voor de Honda Legend en Saab 9-5. Er zitten een paar pareltjes bij, waar ook wij erg hebberig van worden.

Audi A6

Nee, we gaan geen BMW 5-serie in dit rijtje opnemen, want die zit qua rijdynamiek duidelijk een paar stapjes boven de Honda en de Saab. We kiezen daarom voor de Audi A6 en Mercedes E-klasse (zie verderop) als vertegenwoordigers van de gevestigde, Duitse orde.

De A6 van de C7-generatie past mooi binnen ons budget. Het model is van 2011 tot en met 2018 gebouwd en komt als occasion binnen bereik vanaf zo’n 8.000 euro.

Cadillac CTS occasion

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zowel voor de Honda Legend als voor deze Cadillac CTS. De tweede generatie is van 2007 tot en met 2015 in Nederland verkocht, met in het leveringsprogramma alleen V6-benzinemotoren en de monsterlijke V8 van de CTS-V.

Gebruikt staat er maar een handjevol te koop, voor rond de 10.000 euro. Van de zeldzame (en ontzettend gave) Wagon ontbreekt op de occasionsites ieder spoor.

Jaguar XF

Welke Jaguar XF heeft de voorkeur? Die vraag hoeven we waarschijnlijk aan niemand te stellen, want het antwoord zal altijd zijn: de gefacelifte versie van na 2011. Want daarop werden de uitpuilende ‘ogen’ van het oermodel eindelijk vervangen door de slanke koplampen van de fraaie C-XF Concept uit 2007.

De XF van de X250-generatie is er als occasion vanaf zo’n 6.000 euro. Voor exemplaren met een lage kilometerstand wordt maximaal 19.000 euro gevraagd. Sportbrakes zijn niet dik gezaaid.

Mercedes E-klasse

Het cliché, zullen we maar zeggen, want als er één auto is die we met deze klasse associëren, dan is het de Mercedes E-klasse wel. Als tegenhanger van de Honda Legend en Saab 9-5 pakken we de W212 uit 2008, die voor wat ophef zorgde met zijn niet onverdeeld goed ontvangen design.

Er staan er tweedehands honderden van te koop, waarvan meer dan genoeg stationwagons. Ze beginnen rond de zes mille en lopen op tot ruim 30.000 euro.

Volvo S80 occasion

Voor wie zich incognito, maar in alle comfort over ‘s lands wegen wil verplaatsen. De Volvo S80 oogt ingetogen chic (bijna té), heeft een prachtig interieur en biedt enorm veel keuze op het gebied van uitrustingsniveaus en motoren. Er zijn vier-, vijf-, zes- en achtcilinders te vinden, mét of zonder turbo, en natuurlijk genoeg diesels.

Als occasion is de S80 er vanaf 3.000 euro voor een D5 met vier ton op de teller tot 25.000 euro voor een smetteloze 4.4 AWD.