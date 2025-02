Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vijf kleine hot hatches zijn messcherp en als occasion spotgoedkoop

Puur en simpel rijplezier, waar vind je dat nog tegenwoordig? Nieuw zijn er nauwelijks nog hot hatches te krijgen en als ze er wel zijn, zijn ze niet te betalen. Gelukkig zijn er gebruikt genoeg compacte bommetjes te vinden, zoals deze vijf. Welke sportieve, spotgoedkope occasion neem jij?

In Autovisie 3 gaat onze occasionreportage over de Abarth 595 en Renault Twingo RS. Welke van de twee onze voorkeur heeft, zie je in onderstaande video. Maar mocht geen van beide je aanspreken, dan zijn er legio alternatieven. Lees mee.

Fiat Panda 100 HP (2006 – 2011)

Licht, betaalbaar en Italiaans. De Fiat Panda 100HP is weliswaar geen Abarth, maar wel een leuke hete hatchback die bovendien erg praktisch is. Het is één van de weinige auto’s in zijn segment waar je als volwassene redelijk achterin kunt zitten.

Het aanbod aan 100 HP’s is echter niet al te overvloedig: er staan er momenteel acht in Nederland te koop. De prijzen beginnen bij zo’n 2.500 euro en lopen op tot net geen 5 mille.

Ford Fiesta ST (2005 – 2008)

De allereerste Ford Fiesta ST is nog steeds een erg leuke occasion. Met zijn atmosferische 1,6-liter viercilinder en handgeschakelde vijfbak is hij een pure hot hatch van een kaliber dat niet meer bestaat.

De prijzen beginnen al bij 1.250 euro en lopen op tot zo’n 8.000 euro. Let wel, ook voor deze occasion geldt dat bij aankoop goed opgelet moet worden. Veel ST’s zijn gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Dat betekent dat de techniek flink belast is en deels versleten kan zijn.

Mini Cooper S (2001 – 2006)

De Mini Cooper S heeft minstens zo’n vlot uiterlijk als de Abarth en is tevens een leuk sturende hatchback. Het aanbod is royaal. Wat betreft betrouwbaarheid staan vooral de vroege Coopers niet zo goed bekend; de problemen die zich voordoen, zorgen doorgaans voor hoge garagerekeningen.

Ga dus liever voor een exemplaar dat goed onderhouden is. Prijzen van de R53 (2001 tot 2006) beginnen bij nog geen 2.000 euro en lopen op tot 37.495 euro voor een JCW GP.

Suzuki Swift Sport (2006 – 2010)

Betaalbaar is ook de Suzuki Swift Sport. De compacte Japanner is niet alleen sportief, maar ook een veelzijdige, dagelijks bruikbare occasion.

Het liefst heeft u de eerste generatie Sport. Hoewel die minder vermogen heeft, is die niet alleen goedkoper, maar ook lichter en dus speelser. Prijzen voor de eerste generatie beginnen bij zo’n 2.000 euro en lopen op tot zo’n 8.000 euro.

Volkswagen Up GTI (2018 – 2023)

Compact, modern en zuinig. De Volkswagen Up GTI heeft met zijn kleine 1.0 TSI-turbomotor voordelen ten opzichte van veel andere hete hatchbacks. Hoewel hij de stuurman minder aanspreekt dan de Twingo RS, is hij sneller en biedt hij dankzij zijn optionele vier deuren meer praktisch gebruiksgemak.

Wat betreft prijzen zit hij zelfs meer op het niveau van de Abarth. Ze beginnen bij 11.745 euro en lopen op tot net geen 26 mille.