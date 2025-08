Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vijf hot hatches heb je als occasion al vanaf 6.000 euro

Compacte hot hatches met 200 pk of meer zijn er als occasion genoeg. Dus als u de Mini John Cooper Works en Toyota Yaris GRMN uit onze occasionrepo te prijzig en exclusief vindt, hoeft u naar alternatieven niet lang te zoeken.

Nieuwe hot hatches zijn er bijna niet meer. En als ze er zijn, dan zijn ze vaak te duur, zeker in Nederland waar de CO2-uitstoot bepalend is voor de bpm. Maar tweedehands is er genoeg leuks te vinden, zoals deze vijf pretmachines.

DS 3 Performance

De fraaie Citroën DS3 Racing is er als occasion vanaf 6.000 euro en daar is een reden voor. Hij wordt aangedreven door de gevreesde 1.6 THP van BMW en PSA, die problemen heeft met vooral interne vervuiling en rammelende distributiekettingen.

Over het algemeen geldt: hoe later, hoe beter. Dus is de eveneens 208 pk sterke DS 3 Performance waarschijnlijk een verstandigere keuze. Dat model is echter een stuk zeldzamer én duurder, met vraagprijzen vanaf 16 mille.

Ford Fiesta ST

De Fiesta ST heeft een ijzersterk imago als scherp sturende hot hatch. In tegenstelling tot de andere auto’s in deze opsomming heeft hij een driecilindertje voorin; een 1,5-liter turbomotor met 200 pk en 290 Nm.

De vraagprijzen voor een ST-3 – zoals het model wordt aangeduid – beginnen rond de 16.000 euro en lopen op tot meer dan 25.000 euro. Voor minder instappen kan ook. Dan heb je de vorige generatie, met viercilinder en 182 pk, die vanaf 7.500 euro binnen bereik komt.

Peugeot 208 GTi

Oh nee, weer een THP! Klopt, maar tegen de tijd dat deze Fransman op de markt kwam, waren de grootste problemen er wel uit. Met de 208 GTi had Peugeot bovendien iets recht te zetten. Want de maker van de legendarische 205 en 206 GTi ging met de lompe 207 RC ernstig de fout in.

Daarom werd de 208 GTi bijna 100 kilo lichter dan zijn voorganger en meer dan 30 pk krachtiger (208 pk). Als occasion is-ie aangenaam betaalbaar, met prijzen die tussen 7.000 en 12.000 euro liggen.

Renault Clio RS

Renault pakte het met de Clio RS net wat serieuzer aan dan de concurrentie. Niet alleen was de Franse hot hatch er in twee uitvoeringen, met 200 pk en als 220 pk leverende Trophy, ook kon je als liefhebber een Cup-pakket op de optielijst aanvinken.

Dan kreeg je een stugger onderstel en grotere remmen. Het tweedehandsaanbod is relatief beperkt, met op het moment van schrijven slechts een handjevol auto’s. Voor de Clio RS wordt minimaal 14.000 euro gevraagd, met een maximum van 25 mille.

Volkswagen Polo GTI

Qua uiterlijk is de Volkswagen de minst sprankelende van het stel, maar dat betekent niet dat er geen lol aan te beleven is. Zijn 1,8-liter turbomotor is goed voor 200 pk en 320 Nm, waarmee de Polo GTI in 6,7 seconden naar 100 km/h gaat.

Dat hij weinig uitbundig is aangekleed, heeft zijn verkoopsucces ogenschijnlijk niet in de weg gestaan, want occasion-sites staan bol van de GTI’s, beginnend bij 15.000 euro. Voor nieuwere exemplaren (2020) wordt nog 25.000 euro gevraagd.