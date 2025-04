Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze verstandige occasion koop je al voor minder dan 10.000 euro

Je bent geen ‘autogek’, maar je kunt gewoon niet zonder. Je bent ook niet veeleisend, maar een vijfdeurs hatchback heeft je voorkeur. Je budget is beperkt tot tien mille. Je snapt ook dat heel courante auto’s altijd naar verhouding te duur zijn, dus kies je vooral voor een verstandige occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een verstandige vijfdeurs hatchback voor een aanschafprijs van maximaal 10.000 euro. Vind je de Mazda 3-occasion niets? Kijk dan wat we op afgelopen dinsdag of aanstaande zaterdag voor je in petto hebben.

Mazda 3 (2013 – 2016)

Mazda’s ‘middenklasser’ van deze generatie is een tikkeltje eigenwijs van vorm. Kwestie van smaak! Technisch is de Mazda niet alleen kwalitatief erg goed, maar ook heel fijn in de omgang. Voorbeeld is het afwijkend werkende, maar erg fijne stop/start-systeem. De Mazda is wat steviger geveerd en stuurt mede daardoor mooi scherp. Het interieur is net groot genoeg voor vier volwassenen.

De voorstoelen zitten erg goed, maar hebben wel een vrij sterke kuipvorm, dat vindt niet iedereen fijn. Rechtsachter is er wel een grote dode hoek die het uitzicht hindert. De 1,5 rijdt met gemak 1 op 15. In Veen staat een geïmporteerde, rijk uitgeruste, donkergrijze 1,5 ‘TS’ (2015, 136.000 km) voor 9.999 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij een Mazda 3 met ‘keyless entry’ kan het batterijtje in de sleutel leeg raken. De deuren kunnen met de noodsleutel worden geopend. Druk de sleutel tegen de startknop en de motor start gewoon. Er moet natuurlijk wel even een nieuw batterijtje in. Dat is echt àlles wat bij deze Mazda’s wel eens voorkomt.