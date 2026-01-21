Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten en bijzondere Toyota is oerdegelijk en een ultieme offroader

Ben je op zoek naar een offroader die degelijk is, maar bovenal uniek? Dan is de Toyota FJ Cruiser wellicht wat voor jou.

In bovenstaande Occasion Battle vergelijken we de Toyota FJ Cruiser met de Hummer H2. Onze voorkeur gaat toch uit naar de Japanner.

Toyota FJ Cruiser

De FJ Cruiser ziet er bijzonder uit, maar ook als offroader moet je hem serieus nemen. Met een hoge wielophanging, een veerweg tot 23 centimeter en een serieuze aan- en afloophoek kun je er ver mee komen in het terrein.

Hoewel de FJ een ode is aan de klassieke FJ40, deelt hij zijn techniek niet met de Land Cruiser. Hij staat op het platform van de Toyota Prado, 4Runner en Lexus GX470, tevens auto’s die hun mannetje staan buiten de gebaande paden.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Overigens kom je ook FJ Cruiser-occasions tegen met alleen achterwielaandrijving. Dat klopt, want Toyota leverde de terreinwagen ook als 2WD. De handgeschakelde zesbak is echter altijd gekoppeld aan inschakelbare vierwielaandrijving zonder middendifferentieel. Wie een automaat kiest, kan ook een zeldzame versie treffen met permanente vierwielaandrijving en een torsen-middendifferentieel. Dit vierwielaandrijvingssysteem is vergelijkbaar met dat van een Land Cruiser.

De motor van de Toyota FJ Cruiser

De motor van de Toyota FJ Cruiser klinkt stoer en sterk. De V6 heeft variabele kleptiming en 24 kleppen. Daarmee produceert hij zonder turbohulp toch 242 pk en 376 Nm bij respectievelijk 5.200 en 3.700 toeren per minuut. De Toyota voelt als een oldskool terreinauto, want je zit hoog en behoorlijk rechtop.

Aandachtspunten van de occasion

De FJ Cruiser is een zeldzame verschijning en een kostbare keuze. Door zijn cultstatus en het gebrek aan Europese levering kost een mooi exemplaar vaak evenveel als een veel jongere, moderne SUV. Omdat de FJ nooit in Europa is geleverd, komen onderdelen vaak uit de VS, Japan of het Midden-Oosten. Mechanische onderdelen zijn prima te krijgen, maar carrosseriedelen, bumpers, verlichting en interieurpanelen kunnen duur zijn en langer onderweg.

De bijna verticale voorruit is gevoelig voor steenslag en scheuren. De motorisering kan juist alles aan, want de FJ Cruiser heeft een atmosferische 4,0-liter V6 die wereldwijd bekendstaat als onverwoestbaar. Geen turbo, geen kwetsbare techniek: gewoon een grote, betrouwbare krachtbron zoals Toyota die vroeger bouwde. Reken wel op een verbruik van minimaal 1 op 8. Ook de mrb is niet mals bij een wagengewicht van zo’n twee ton.

Prijzen

Momenteel staan er op Gadpedaal.nl drie Toyota FJ Cruisers te koop. Prijzen beginnen bij iets minder dan 17 mille en lopen op tot bijna 46.000 euro.