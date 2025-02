Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten elektrische auto koop je voor minder dan 3.000 euro

Elektrisch rijden duur omdat je veel afschrijft? Met deze occasion is dat niet het geval. Simpelweg omdat er niet meer dan 3.000 euro af te schrijven valt.

De ontwikkelingen rondom auto’s gaan snel, helemaal op gebied van EV’s. Specificaties van oudere modellen zijn dan lachwekkend zoals deze Think City uit 2012.

Elektrische auto voor 3.000 euro

De Tink City rolde voor het eerst in 2007 van de band en kreeg in 2009 typegoedkeuring in Europa. De prijs van de kleine stadsauto was zo’n 40.000 euro. Wat je voor dat geld kreeg, is bizar weinig.

De specificaties van de occasion

Niet alleen het afwerkingsniveau en het uiterlijk van deze elektrische auto doen niet aan als een auto van 40 mille, ook de specificaties passen meer bij het prijskaartje wat hij vandaag de dag als occasion heeft. Zo heeft hij een 46 pk elektromotor die zijn energie put uit een 23 kWh-accupakket. Hiermee kom je volgens de fabriek 185 kilometer ver. Van die range bleek weinig te kloppen en de actieradius ligt in praktijk zo’n 100 kilometer lager. Een nu gebruikelijke WLTP-meeting werd destijds nog niet gedaan.

Is het accupakketje leeg, dan is hij enkel met een gewone 230-volt stekker op te laden. Pas na zo’n 10 uur heeft de kleine elektrische auto weer een vol accupakket.

Hoewel deze Think City een wat kansloze auto was destijds, en het merk dan ook vier maal failliet ging, is hij door zijn bizar lage prijs van 3.000 euro ineens niet meer zo onaantrekkelijk. Met zijn topsnelheid van 115 km/h mag je er de snelweg mee op en zijn beperkte range is prima bruikbaar als stedelijk vervoer.

De elektrische auto is geen zorgeloze occasion

Let wel, schade rijden of een technisch euvel kan wel direct het einde betekenen voor deze occasion. Onderdelen zijn erg lastig of niet te krijgen.