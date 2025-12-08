Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vergeten 4×4 koop je al voor 4.000 euro en blijkt een oerdegelijke occasion

Offroaders zijn leuk, helemaal als je er een hebt die weinig kost en heel blijft. De Land Rovers moet je dan helaas laten staan, maar je kunt wel terecht bij de Toyota RAV4 Funcruiser. Deze 4×4 koop je al voor zo’n 4.000 euro als occasion.

Overigens zijn er nog goedkopere exemplaren te koop. Deze hebben hogere kilometerstanden of hebben problemen.

Toyota Funcruiser is een echte 4×4

Hoewel de Toyota Funcruiser een echt 4×4-systeem heeft en door zijn bodemvrijheid en goede aan- en afloophoek behoorlijk ver komt in het terrein, zijn er natuurlijk serieuzere offroaders en zou je deze kleinere auto als ‘softroader’ kunnen bestempelen. Een andere softroader neemt het tegen de Funcruiser op in bovenstaande Occasion Battle.

4×4

De Toyota Funcruiser heeft een permanent vierwielaandrijfsysteem, maar de differentiëlen zijn niet te sperren. Er zijn dus occasions die nog verder komen in het terrein, al zal je in Nederland weinig situaties kunnen vinden waarbij de auto vast komt te staan.

Daarbij heeft het model een leuk, typisch 90’s design. Overigens benadrukte Toyota de terreineigenschappen van de FunCruiser bewust niet, maar prees het de auto vooral aan om zijn alledaagse bruikbaarheid en asfaltkwaliteiten. De meeste Funcruisers hebben immers nog nooit de blubber gezien.

Aandachtspunten van de occasion

Technisch is de Funcruiser zo solide als je van een Toyota zou verwachten. Zelfs met bijna drie ton op de klok rijdt ons testexemplaar nog meer dan prima. Motorisch is er weinig op aan te merken. Wel heeft deze eerste generatie RAV4, anders dan de latere versies, nog een distributieriem. Controleer of die tijdig is vervangen. Luister ook goed naar vreemde geluiden uit de aandrijflijn.

De enorme vijfde deur is praktisch, maar kan bij een kleine aanrijding achterop al voor de nodige schade aan de koets zorgen. Het belangrijkste is om goed te zoeken naar roestvorming.

Toyota Funcruiser-occasion

Autovisie vindt een Toyota Funcruiser voor 3.950 euro. De occasion komt uit 1998 en heeft bijna 254.000 kilometer ervaring. Dat is een behoorlijke kilometerstand, maar de techniek moet nog veel meer kilometers aan kunnen.