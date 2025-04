Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Toyota-occasion is ruim, betrouwbaar en zeer betaalbaar

Wie met een groot gezin op pad moet, zoekt niet naar een occasion met scherp weggedrag of blitse looks. Nee, dan heb je andere prioriteiten. Je wil ruimte en zonder panne van A naar B komen. Deze Toyota Verso voldoet aan die wensen en is ook nog eens zeer betaalbaar.

Dat laatste komt vooral omdat het een MPV is en die carrosseriesoort is tegenwoordig niet meer zo populair. Men wil nu liever grote SUV’s. Wie daar maling aan heeft, kan daardoor voor betrekkelijk weinig geld een ruime gezinsauto op de kop tikken.

Ruime auto met plek voor zeven personen

De Toyota Verso kwam in 2009 op de markt en lijkt nog sterk op zijn voorganger, de Corolla Verso. Toch ziet-ie er net even iets moderner en frisser uit. Voor de particuliere markt kwam hij als vijfzitter, maar ook als zevenzitter. Wordt de plek aan boord niet ingenomen door je gezin, dat biedt de Verso zeeën aan bagageruimte.

De Toyota Verso was te krijgen met zowel benzine- als dieselmotoren onder de kap. In het huidige belastingklimaat zijn die laatste niet meer interessant en dus focussen we ons op de benzinemotoren. Het betreft twee viercilinders met 1,6 liter en 1,8 liter aan slagvolume. Met respectievelijk 132 pk en 147 pk op iets minder dan anderhalve ton houdt het qua vermogen niet over. Maar goed, wie een snelle occasion wil, zoekt dan ook niet naar een Toyota Verso.

De auto was met automaat en met handbak te krijgen. De handgeschakelde transmissie telt zes verzetten. Een verademing vergeleken met de vijfbak uit zijn voorganger. Op snelwegsnelheden rijdt-ie daardoor erg hoogtoerig. Een probleem dat je in de Verso vanaf 2009 niet meer hebt.

Toyota Verso als ontzettend betrouwbare occasion

Deze motoren, die je met iets minder vermogen ook al in de eerdere Corolla Verso vindt, zijn gelukkig wel zeer betrouwbaar. Een typische Toyota, zo meent ook de Wegenwacht. “Dat betekent onder meer dat de kwaliteit op een ongekend hoog niveau ligt en dat leidt er dan weer toe dat zo’n auto vrijwel tot in de perfectie betrouwbaar is”, schrijft de pechhulporganisatie over de Verso.

Nog een voordeel is dat Toyota Verso-occasions niet al te veel kosten. Op Gaspedaal.nl staan enkele tientallen Toyota Verso-occasions van deze lichting te koop. Exemplaren met hoge kilometerstanden vind je al voor minder dan 6.000 euro.

