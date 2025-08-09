Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze SUV-occasion is zowel praktisch als dynamisch

De BMW X1 is als occasion nog steeds een keuze die functionaliteit en rijplezier weet te combineren. Daarnaast is de bolide bij de tijd gebleven.

Toen bekendgemaakt werd dat de tweede generatie BMW X1 geen achterwielaandrijver zou worden, maar voorwielaandrijving zou krijgen, was niet iedereen daarvan gecharmeerd. Ondertussen heeft de occasion wel bewezen een dynamisch rijdende SUV te zijn.

Techniek van de BMW X1

De BMW X1 heeft verschillende turbomotoropties, waarbij het benzine-aanbod begint bij een 1,5-liter driecilinder, met 136 tot 140 pk. Daarnaast is er ook een 2,0-liter viercilinder, die 178 tot 231 pk levert. De plug-in hybrideversie combineert de 1,5-liter benzinemotor met een elektromotor en een 9,7 kWh-accupakket. Dat is goed voor een systeemvermogen van 220 pk.

Er zijn ook dieseloccasions en die beschikken over een 1,5-liter driecilinder of een 2,0-liter viercilinder. Die eerste motoroptie levert 116 pk en die tweede produceert 150 tot 231 pk.

Standaard heeft de BMW X1 voorwielaandrijving, maar vierwielaandrijving met een Haldex-systeem was leverbaar bij de sterkste benzine- en dieselmotoren. Dit systeem drijft de voorste wielen aan en stuurt kracht naar de achterste wielen als deze grip dreigen te verliezen. Bij de plug-in hybride neemt de elektromotor de aandrijving van de achterwielen voor zijn rekening.

Wat betreft schakelen gebeurt dit bij de occasion via een handgeschakelde zesbak of een automatische transmissie met zes, zeven of acht versnellingen. De dieselmotoren en vierwielaangedreven-versies hebben altijd een automaat.

Aandachtspunten van een BMW X1-occasion

De elektronica speelt soms bij occasions op, dus check bij een testrit of het infotainment en het navigatiesysteem soepel werken. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de BMW X1 schreven.

Daarnaast zijn er zaken die soms niet direct opvallen bij een BMW X1-occasion, maar die wel handig zijn om te weten. Zo zijn deze auto’s gevoelig voor inlaat- en injectorvervuiling en distributiekettingslijtage. Daarnaast komen er bij benzinemotoren met hogere tellerstanden weleens versleten motorsteunen en turboladers voor.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze BMW X1, uit bouwjaar 2016, in het Zuid-Hollandse Dordrecht. De occasion beschikt over het 2,0-liter motorblok, vierwielaandrijving en een automatische transmissie. De teller geeft 163.691 kilometers aan en de bolide heeft leuke opties aan boord, omdat het hier om een Executive-uitvoering gaat. De vraagprijs bedraagt 15.950 euro, terwijl de catalogusprijs 53.093 euro bedroeg.

