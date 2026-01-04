Deze ‘supercar’ van BMW inmiddels als occasion bereikbaar
Tja, is de BMW i8 een échte supercar? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Z’n prijskaartje is in ieder geval niet meer supercarwaardig, want als occasion is-ie inmiddels vrij bereikbaar.
De BMW i8 zou je met zijn lage daklijn, middenmotorconfiguratie en vleugeldeuren als supercar kunnen bestempelen. Tegelijkertijd telt het motortje slechts drie cilinders. Da’s even andere koek dan de hoogtoerige acht-, tien- of twaalfcilinders waar je bij de term supercar al gauw aan denkt.
BMW i8 als hybride sportwagen
Zie de BMW i8 niet als supercar, maar als sportwagen die een nieuw hybride tijdperk inluidde. Want de i8 heeft niet alleen een 1,5-liter driecilinder turbomotor met zestraps automaat achterin, maar ook een elektromotor en starter-generator met tweetraps automaat op de vooras. Dit alles werkt soepel samen en zorgt voor een gecombineerd vermogen van 362 pk. Geen overweldigende power, maar genoeg voor een 0 tot 100-sprint van 4,5 seconden.
Anno 2026 zul je nog altijd veel bekijks trekken met een BMW i8-occasion. Hij oogt immers als een échte supercar. De rijbeleving valt mogelijk een beetje tegen. Toen Autovisie de i8 in 2014 voor het eerst testte, merkten we dat de besturing wat doods aanvoelt en er wat speelsheid in het onderstel mist. Ook doet de automaat soms niet helemaal wat je ervan verlangt.
Zoveel kost de ‘supercar’ als nu occasion
Zo’n elf jaar geleden was je voor een hagelnieuwe BMW i8 bijna 140.000 euro kwijt. Wat kost een BMW i8 vandaag de dag? Het goedkoopste exemplaar vonden we voor 45.000 euro. Voor zo’n 10.000 euro meer is het aanbod (en de kwaliteit) groter. De i8-occasion die je op deze afbeeldingen ziet, kost 53.900 euro. Hij komt uit 2015 en heeft 107.000 kilometer op de klok. Goedkoop is dat zeker niet, maar het is wel bereikbaar.
Ferrari 456M GTA vs. BMW 850i: kan een bereikbare BMW-occasion een duurdere Ferrari verslaan?
Vind je de BMW i8 geen échte supercar? Overweeg dan een van de modellen die het in onderstaande Occasion Battle tegen elkaar opnemen. Daarin gingen we op zoek naar de meest bereikbare tweedehands supercars. Moet het per se een BMW zijn? Dan is dit je enige optie.
Lees ook:
- Nederlandse BMW-rijder verliest controle tijdens driften terwijl politiehelikopter meekijkt
- Achter de schermen bij Sjoerds Weetjes: door de 'heilige hallen' van Audi en BMW
- Snik! Dit supergave Duitse automerk bestaat sinds 1 januari officieel niet meer
- Ook al lijkt deze occasion redelijk ingetogen, toch geeft hij je megaveel stuurplezier
Ook interessant
-
Deze dertien jaar oude Ferrari is niet af! Toch betaal je er vele miljoenen voor
-
Illegaal? Porsche draait kilometerstand van 20 jaar oude Carrera GT terug naar 0
-
Autovisie Supertest 2025: op zoek naar dé stuurmansauto van het jaar
-
Wéér een! Zouden Porsche-klanten nooit moe worden van dit soort speciale edities?
-
Smart-designers kijken af bij techgigant en laten nu deze auto zien
-
Deze 5 sportieve coupés zijn inmiddels betaalbare occasions
-
Deze opvolger van de legendarische Lexus LFA klinkt nergens naar
-
Is deze 650 pk sterke sportwagen van Toyota een Toyota? Nee, zegt Toyota
-
Deze sportwagen is plots verboden in België: hoe zit het in Nederland?
-
Er zijn twee redenen om de nieuwe Jeep Compass te kopen
-
Je raadt nooit uit welk land deze nieuwe auto komt: niet eerder kwam een daar supercar vandaan
-
Enorme crash: Lamborghini Huracán met twee turbo’s wordt YouTuber te veel