Deze ‘supercar’ van BMW inmiddels als occasion bereikbaar

Tja, is de BMW i8 een échte supercar? Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Z’n prijskaartje is in ieder geval niet meer supercarwaardig, want als occasion is-ie inmiddels vrij bereikbaar.

De BMW i8 zou je met zijn lage daklijn, middenmotorconfiguratie en vleugeldeuren als supercar kunnen bestempelen. Tegelijkertijd telt het motortje slechts drie cilinders. Da’s even andere koek dan de hoogtoerige acht-, tien- of twaalfcilinders waar je bij de term supercar al gauw aan denkt.

BMW i8 als hybride sportwagen

Zie de BMW i8 niet als supercar, maar als sportwagen die een nieuw hybride tijdperk inluidde. Want de i8 heeft niet alleen een 1,5-liter driecilinder turbomotor met zestraps automaat achterin, maar ook een elektromotor en starter-generator met tweetraps automaat op de vooras. Dit alles werkt soepel samen en zorgt voor een gecombineerd vermogen van 362 pk. Geen overweldigende power, maar genoeg voor een 0 tot 100-sprint van 4,5 seconden.

Anno 2026 zul je nog altijd veel bekijks trekken met een BMW i8-occasion. Hij oogt immers als een échte supercar. De rijbeleving valt mogelijk een beetje tegen. Toen Autovisie de i8 in 2014 voor het eerst testte, merkten we dat de besturing wat doods aanvoelt en er wat speelsheid in het onderstel mist. Ook doet de automaat soms niet helemaal wat je ervan verlangt.

Zoveel kost de ‘supercar’ als nu occasion

Zo’n elf jaar geleden was je voor een hagelnieuwe BMW i8 bijna 140.000 euro kwijt. Wat kost een BMW i8 vandaag de dag? Het goedkoopste exemplaar vonden we voor 45.000 euro. Voor zo’n 10.000 euro meer is het aanbod (en de kwaliteit) groter. De i8-occasion die je op deze afbeeldingen ziet, kost 53.900 euro. Hij komt uit 2015 en heeft 107.000 kilometer op de klok. Goedkoop is dat zeker niet, maar het is wel bereikbaar.

