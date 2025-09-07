Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze supercar-occasion is het ideale dagelijkse snelvervoer

Ben je op zoek naar een supercar die je dagelijks kunt gebruiken, dan is de Audi R8 voor jou gemaakt. Deze occasion is bovendien een stuk goedkoper dan zijn technisch verwante Lamborghini Gallardo.

De eerste generatie Audi R8 was bedoeld als gebruiksvriendelijke supercar. Het idee was dat je er zonder stress of ongemak dagelijks mee kon rijden. Bij deze occasion gaat 30 procent van het vermogen naar de voorwielen en 70 procent naar de achterwielen. Daardoor is de auto niet alleen stabiel, maar ook nog eens te driften. We hebben de nieuwste R8 ook tegen een McLaren Artura getest.

Techniek van de Audi R8

Eerst werd de Audi R8 alleen geleverd met de atmosferische 4,2 V8 uit de Audi RS 4, die 414 of 424 pk leverde. Later volgde de atmosferische 5,2 V10 uit de Lamborghini Gallardo. Deze motor levert, afhankelijk van de uitvoering van de occasion, 518 tot 552 pk.

Verder had de Audi R8 altijd vierwielaandrijving. Qua transmissie heeft de occasionkoper weinig te kiezen. Op het menu staan namelijk maar twee opties: een handgeschakelde zesbak of een gerobotiseerde variant hiervan.

Aandachtspunten van een Audi R8-occasion

Let tijdens een testrit erop dat je occasion geen bijgeluiden uit het onderstel geeft. Een bekend probleem bij deze auto is dat de draagarmen van de achterwielophanging soms defect raken. Gelukkig zul je waarschijnlijk niet zo’n louche R8 tegenkomen als deze.

Audi R8-occasions hebben instelbare Magnetic Ride-dempers, maar deze zijn slijtgevoelig. Sommige eigenaren vervangen de dempers niet, maar kiezen ervoor om meteen een ander onderstel te monteren. Check verder bij een testrit de staat van de remmen. De optionele keramische remmen zijn namelijk erg duur om te vervangen.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze grijze Audi R8, uit 2007, in het Zuid-Hollandse Leiderdorp. De occasion is met een vraagprijs van 43.444 euro relatief scherp geprijsd. Daarvoor krijg je de V8, maar helaas wel met de gerobotiseerde zesbak. Er staan 145.216 kilometers op de klok en de catalogusprijs bedroeg 167.855 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.