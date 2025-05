Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze spotgoedkope occasion heeft achterin ‘vliegtuigtafeltjes’

Je auto moet praktisch zijn en relatief ruim, maar toch ook niet te groot, want je rijdt veel in de stad. Daarbij is je budget bescheiden en wil je geen onverwachte kosten. Geen probleem! Want met deze occasion zit je goed.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor 5.000 euro

We gaan deze week op zoek naar een compacte occasion voor 5.000 euro. Eentje die ruim is vanbinnen en bekendstaat om zijn degelijkheid. Geen trek in een Nissan Note? Misschien kun je meer waardering opbrengen voor de Honda Jazz of Hyundai iX20?

Nissan Note (2006 – 2013)

De wat hogere zit, in combinatie met het vrij lage dashboard vraagt even gewenning, maar geeft wel lekker overzicht. De bescheiden ruimte is heel goed gebruikt. Onder de vloer van de bagageruimte zit nog een groot vak, zelfs onder de zitting van de rechtervoorstoel is opbergruimte en er zijn twéé dashboardkastjes. Achterin kunnen volwassenen prima zitten op de verschuifbare achterbank en ze hebben zelfs ‘vliegtuigtafeltjes’. De minimale bagageruimte bedraagt 280 liter.

De besturing is wat doods, maar dat is wel lekker bij inparkeren. Een 1,4 rijdt gemiddeld zo’n 1 op 13. In Goor staat bij een autobedrijf een keurige, grijze 1,4 ‘Life’ (2011, 158.000 km) voor € 4.950.

Let hierop bij deze occasion

Een motor die steeds slechter gaat lopen, kan worden veroorzaakt door een oprekkende distributieketting. Die zou een autoleven lang mee moeten gaan, vervangen is noodzakelijk en relatief kostbaar.

Een storing in het contactslot veroorzaakt soms dat de startmotor blijft doorlopen, terwijl de motor al loopt. Dat gaat niet lekker, maar is wel oplosbaar. De hoofdzekering van de startmotor is ook weleens aan vervanging toe.

Let ook op slijtage van de achterbanden, als gevolg van een wat vreemde, maar wel door de fabriek voorgeschreven sporing.