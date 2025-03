Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportievere SUV is een degelijke occasion

Je hebt een prachtige carrière gehad. Bij je laatste functie hoorde een serieuze leaseauto. Het is tijd om te stoppen, dat betekent ook weer een eigen auto kopen. Je wilt hoog zitten, in elk geval een automaat, 1,5 ton trekgewicht voor je caravan en dat allemaal voor 25 mille. Is een Ford Kuga-occasion wat voor jou?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 25.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een SUV voor 25.000 euro. Vind je de Ford Kuga niets? Kijk dan naar de occasions van aanstaande donderdag en zaterdag.

Ford Kuga (2019 – 2024)

De Kuga is om te rijden ‘een echte Ford’. Dat is een compliment, want het staat voor heel fijne rijeigenschappen, een combinatie van een goed veercomfort en mooi scherpe besturing en natuurlijk een prima wegligging. Het interieur is lekker ruim, de bagageruimte van 465 liter is de kleinste van dit drietal, maar wellicht groot genoeg.

Een 1,5 liter-versie rijdt gemiddeld rond 1 op 13 en hij mag 1.800 kg trekken. Een handig detail zijn de kunststof strips, die vanzelf òm de rand van de portieren grijpen, als de deur wordt geopend. De uitrusting wil per occasion nog wel eens verschillen. Bij een autobedrijf in Vlaardingen staat een zwarte 1.5 ST Line Automaat (2019, 69.000 km) voor 24.998 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de Ford Kuga gebeurt het wel eens dat de lampjes op het dashboard niet branden en prompt is ook de motor dan niet te starten. Dat zit ‘m in de zekeringkast onder de motorkap en komt neer op wat vervuilde contacten.

Een ander elektronisch euvel, waardoor de motor ook niet start, zit ‘m in de elektrische aansluiting bij de trekhaak. Met name als er een verloopstekker wordt gebruikt, kan dit tot storing leiden. Voor echte technici zijn dit ‘prutsklusjes’, maar onhandig is het wel.