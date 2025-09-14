Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportieve occasions zijn stijlvol en (nu nog) betaalbaar

De markt voor nieuwe sportcoupés in het middensegment is zo goed als uitgestorven. Gelukkig is de handel in mooie occasion met een deurtje of twee minder springlevend. Zo vonden wij deze Audi TT en Alfa Romeo GTV.

Zowel vraag als aanbod zijn volledig ingestort, onder andere wegens de oplopende homologatie- en ontwikkelingskosten, die het terugverdienen van nichemodellen steeds lastiger maakt. Niet zelden dient een coupé echter als tweede of zelfs derde auto, waardoor het ook best een tweedehandsje mag zijn. En daarvan zijn gelukkig nog karrevrachten te vinden, in alle denkbare prijssegmenten. Vernauw je de keuze tot een dagelijks inzetbare en bovenal mooie auto met een maximumprijs van zo’n 15.000 euro, dan komt wat ons betreft dit duo haast als vanzelf bovendrijven.

Audi TT versus Alfa Romeo GTV

Sowieso de Audi TT, omdat het destijds zo’n daverend succes was, met voor de eerste generatie meer dan 3.000 Nederlandse registraties (inclusief de roadster) tussen 1998 en 2006. Alfa Romeo moest het in ongeveer dezelfde periode met circa een derde daarvan doen, wat nog steeds een redelijk succes genoemd mag worden. Wereldwijd leverde Audi alleen al in 1999 meer dan 40.000 TT Coupés af, wat evenveel is als de volledige productierun van de dichte Alfa GTV, die liep van 1993 tot 2005.

Dat garandeert tot op de dag van vandaag een groot aanbod, een ruime onderdelenvoorziening en veel kennis bij specialisten. In beide gevallen zal het uiterlijk de meeste kopers over de streep hebben getrokken, ondersteund door een breed aanbod aan varianten en in het geval van sommige versies ook aansprekende rijeigenschappen.

Connectie tussen beide occasions

Overigens zijn de Audi TT en Alfa Romeo GTV nauwer aan elkaar verwant dan menigeen zou durven denken: designer Enrico Fumia, die namens Pininfarina aan het ontwerp van de GTV werkte, tekende begin jaren 80 ooit de concept-car Audi Quartz. Van die coupé zouden diverse stijlkenmerken 10 jaar later op de GTV terug te vinden zijn. Maar dit geheel terzijde.

Feit is dat van beide auto’s nog meer dan genoeg exemplaren te vinden zijn. Is het niet in Nederland, dan wel over de grens. Waarbij vooral de grote aantallen Audi TT’s de prijzen redelijk aantrekkelijk houden. Alfa Romeo GTV’s zijn ook voor weinig te vinden, maar dat heeft meestal een andere reden… Meer daarover zie je in bovenstaande video.

Met dank aan Audi TT Specialist Remco Nieuwenhuis Auto’s en Hoog Selections.

Autovisie test de leukste occasions

