Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze JDM-occasion is een erg bereikbare jongensdroom

De Nissan Skyline heeft met name als GT-R een legendarische status, maar de iets minder snelle uitvoeringen zijn veel bereikbaarder. De jongensdroom kun je al in vervulling laten gaan voor minder dan 30.000 euro.

Met de derde generatie (R32) Nissan Skyline werd duidelijk dat de toekomst van de auto hightech zou zijn. Dit was namelijk de eerste generatie met vierwielaandrijving en vierwielsturing. Deze occasion bouwde het moderne fundament voor de GT-R’s die we vandaag de dag nog kennen.

Techniek van de Nissan Skyline

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kwam de Nissan Skyline niet alleen met geblazen motoropties. Er was bijvoorbeeld een 2,0 liter zescilinder. Deze produceert in ongeblazen vorm 125 pk en in de GTST ligt de versie met drukvulling, waar hij 215 pk levert.

De kleinste motoroptie De Nissan Skyline R32 is ook geleverd met een atmosferische 1,8-liter viercilinder. Deze motoroptie was alleen beschikbaar in combinatie met achterwielaandrijving en produceerde 91 pk. Deze versies waren voornamelijk voor de Japanse markt en zijn daarom bijna niet te vinden in Europa.

Dan zijn er nog twee andere atmosferische zescilinders. De 2,5-liter produceert 180 pk en de 2,6-liter levert 220 pk. Topmodel GT-R heeft de geblazen variant van die 2,6-liter, die hier 280 pk produceert.

De meeste Nissan Skyline-modellen die je op de Nederlandse markt zal vinden beschikken over vierwielaandrijving. Maar sommige minder sterke modellen kwamen ook met achterwielaandrijving. Daarnaast waren er versies met een vier- of vijftraps automaat, maar de meeste liefhebbers geven een sterke voorkeur aan de handgeschakelde vijfbak. De motorblokken van deze auto’s zijn berekend op vermogens tussen de 500 en 1.000 pk, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid.

Aandachtspunten van een Nissan Skyline-occasion

Deze occasion staat bekend als redelijk betrouwbaar, maar als er iets kapotgaat, ben je vaak duur uit. Onderdelen zijn namelijk moeilijk te vinden en relatief prijzig. Autovisie heeft zelf ook een Nissan Skyline in de garage staan.

Deze occasion wordt vaak flink opgevoerd, en mits goed gedaan is dat ook prima mogelijk. Kijk wel bij dit soort auto’s of dit ook echt kundig is gedaan. Daarnaast is het verstandig de gebruikelijke slijtagepunten te controleren, aangezien de Nissan Skyline R32 ongeveer 30 jaar oud is.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze blauwe Nissan Skyline, bouwjaar 1992, in het Gelderse Garderen. De occasion is helaas geen GT-R als in de video, want er staat online maar één Skyline te koop. Deze rechts gestuurde GTST heeft het 2,0 liter zescilinder-motorblok en kost 28.450 euro.

Voor dat geld heb je een capabele auto die slechts iets onderdoet voor de GT-R. Op de teller staan 140.924 kilometers. De catalogusprijs is vanwege de import niet precies bekend, maar vergelijkbare modellen verkochten in Japan voor ongeveer 13.500 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.