Met deze speelse occasion sta je minder vaak aan de pomp

Een sportief uitziende bolide, die niet sloten vol brandstof zuipt. De Honda CR-Z is een vaak over het hoofd geziene occasion.

De Honda CR-Z is de geestelijke opvolger van de CRX, maar verschilt in een paar flinke opzichten. De grootste daarvan is dat deze occasion een hybride-aandrijflijn heeft. Verder doet de bolide zijn voorouders wel eer aan met de 2+2 zitpositie en speels rijgedrag.

Techniek van de Honda CR-Z

De CR-Z heeft maar één motoroptie: een 1,5-liter viercilinder benzinemotor, die van zichzelf 114 pk levert. Hieraan gekoppeld is een 14 pk sterke elektromotor, die ondersteuning biedt. Een 100 volt-accu maakt het systeem, dat het Japanse merk IMA genaamd heeft, af. Het systeemvermogen komt daarmee op 124 pk uit.

In 2012 krijgt de occasion op elk gebied iets meer kracht. De benzinemotor levert voortaan 121 pk en de elektromotor 20 pk. Daarom stijgt het systeemvermogen naar 137 pk.

De Honda CR-Z heeft altijd een handgeschakelde zesversnellingsbak. Daarnaast heeft de occasion ook maar één manier van aandrijving: via de voorste wielen.

Aandachtspunten van een Honda CR-Z-occasion

Brandende IMA- en motorstoringlampjes kunnen een voorbode zijn van een defect accupakket, dus let daarop tijdens een testrit. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Honda CR-Z schreven.

Verder heeft de CR-Z een 12V-startaccu met maar een beperkte capaciteit. Daarom verliest hij soms snel spanning. Verder springt bij occasions tijdens het rijden het IMA-systeem weleens in de regeneratiestand. Als dit continu gebeurt, is dit een voorteken van elektrische problemen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Honda CR-Z, uit bouwjaar 2011, in het Zeeuwse Kapelle. De occasion kost 6.950 euro en daarvoor krijg je een exemplaar dat 181.057 kilometer op de teller heeft. De catalogusprijs van de bolide bedroeg 28.449 euro.

