Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze softroader kun jij in alle rust je gezin vervoeren, maar is hij ook de beste?

Wil je een praktische auto die er stoer uitziet? Dan kom je al snel bij crossovers of middenklasse-suv’s uit. Natuurlijk wil je dat de kosten laag zijn en het uitrustingsniveau hoog. Daarnaast moet de auto ruimte genoeg hebben voor vier volwassenen en toebehoren en liefst ook lekker rijden. Wij zetten drie occasions voor je op een rij en kijken welke het beste bij deze eigenschappen past. De vergelijking gaat tussen de Hyundai ix35, Skoda Yeti en Subaru XV.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via verkoopplatforms, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een stoere occasion voor maximaal 15.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een stoere tweedehands auto voor maximaal 15.000 euro. Naast deze uitstraling moet hij ook praktisch zijn.

Hyundai ix35 (2009 – 2015)

Alles voelt in de Hyundai ix35 logisch en vertrouwd aan: de knoppen zitten op de juiste plek, de zit is hoog, het overzicht is goed en hij is ruim. Van dit trio is hij standaard het rijkst uitgerust met zaken als verwarmde stoelen en parkeersensoren. Het onderstel is zacht, waardoor oneffenheden netjes worden opgevangen. Dat zorgt voor ontspannen rijden, al helt de occasion in snelle bochten wel wat over.

Met een budget van 15.000 euro kun je 209 occasions vinden en daarmee heeft de Hyundai ix35 het grootste aanbod van dit trio. Dat zorgt er ook voor dat je vaak scherpe aanbiedingen kunt vinden voor mooie modellen. Een grijze ix35 ‘2.0’ uit 2013 met 111.764 kilometer staat in het Gelderse Zelhem te koop voor 12.995 euro.

Technische aandachtspunten

De Hyundai ix35 is een degelijke occasion, maar er is wel een vaker voorkomend euvel bekend: bij de boordcomputer zijn de aansluitingen namelijk een zwak punt. Niet alleen is corrosie hier een bekend probleem, maar ook dat de pootjes van de stekker kunnen breken. In zeldzame gevallen zijn de aansluitingen er zo slecht aan toe dat een nieuwe computer noodzakelijk is. Dat kost rond de duizend euro.