Deze occasion met trekjes van supercar is geschikte eerste auto

Een supercar als eerste auto?! Nee, dat staat er niet. Deze occasion heeft trékjes van een supercar en is geschikt als eerste auto. We hebben het over de Smart Roadster.

De kleine cabrio nam het in een eerdere aflevering van de Occasion Battle op tegen de Ford StreetKa. De video van dit duel zie je boven dit artikel.

Smart Roadster als mini-supercar

Goed, waarom doet een Smart Roadster-occasion precies denken aan een supercar? Hij is voorzien van een motor achter de stoelen en heeft achterwielaandrijving, zoals ook het geval is bij veel échte supercars. Achterin echter geen brullende twaalfcilinder of gillende V10, maar een 0,7-liter driecilindertje. Tja, verschil moet er wezen.

Daarnaast heeft-ie een gerobotiseerde handbak, net als de zogenaamde e-gear van Lamborghini en de F1-versnellingsbak van Ferrari, zij het wat minder geavanceerd. De vergelijking met deze Italiaanse sportwagenfabrikanten klinkt cool, maar in werkelijkheid is dit type versnellingsbak juist een nadeel van de Smart Roadster-occasion, zoals te zien in bovenstaande video. Hij reageert simpelweg erg traag in de Smart.

Opvallende verschijning

Een Roadster heeft misschien niet de allure van een McLaren, maar het is wel degelijk een blitse auto. Een bijzonder vormgegeven apparaat dat nekken doet draaien. Voor maximale aandacht moet je voor de Brabus-variant gaan. Die valt met zijn dubbele uitlaat in het midden en grote wielen nog meer op dan de andere Roadsters.

Ook heb je in de Brabus-uitvoering 100 pk tot je beschikking. Nog altijd niet gigantisch veel, maar meer dan de 82 pk of zelfs maar 62 pk van de andere varianten. Wat helpt is dat de occasion slechts een kilootje of 800 weegt. Heel veel vermogen heb je dus ook niet nodig. Dankzij het bescheiden aantal pk’s hebben ook beginnend bestuurders weinig te vrezen voor deze auto.

Geschikte eerste auto

Dat maakt deze Smart, die er als roadster en als ‘coupé’ komt, geschikt als eerste auto. Ook het feit dat de aanschafkosten erg laag zijn, helpt daarbij. Op verkoopsite Gaspedaal.nl vind je Smart Roadster-occasions al vanaf zo’n 3.000 euro. Prijzen voor de allermooiste exemplaren kunnen oplopen tot boven de 20.000 euro. Zijn lage gewicht en beperkte vermogen zorgen ervoor dat je je niet scheel betaalt aan wegenbelasting en verzekeringskosten.

Aandachtspunten van de Smart Roadster-occasion

Een nadeel is dan weer dat het niet ’s werelds meest onderhoudsarme auto is. Al vanaf de eerste uitlevering van de Smart Roadster zijn er problemen met het model. Heb je interesse in de tweezitter, dan zul je eerst een goede stalling moeten vinden. Ondanks kleine aanpassingen bij terugroepacties lekt bijna iedere Roadster namelijk wel ergens. Dit is niet alleen onprettig, maar kan ook zorgen voor elektronicastoringen.

De motor is door kleine aanpassingen betrouwbaarder dan in de ForTwo, maar de olie dient regelmatig ververst te worden. Is dit niet gebeurd, dan kan dit zorgen voor turboslijtage, distributiekettingslijtage en andere motorische malaise. Verder is het belangrijk dat de werking van het elektrisch bedienbare dak goed gecontroleerd wordt.

