Deze ruime occasion heeft de comfortabelste stoelen ooit

Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Maybach… Allemaal bouwen ze uiterst comfortabele auto’s. Maar wil je voor veel minder geld een occasion die écht lekker zit? Ga dan voor een oude Volvo.

Iedereen die ooit in een Volvo-youngtimer heeft gereden, weet hoe goed de stoelen in die Zweedse karren zitten. De term stoelen is bijna een minachting. Noem het gerust zetels of fauteuils!

De comfortabelste stoelen

Het is overigens niet één specifiek model. Heel veel oudere Volvo’s blinken uit in hun zitcomfort. De Volvo S60, XC70 en 960, allemaal voorzien van bijzonder prettige stoelen. En er zijn nog meer modellen die je aan dat rijtje toe kunt voegen. Toch zou onze keuze uitgaan naar de Volvo V70 R, die het in de bovenstaande Occasion Battle-aflevering opneemt tegen de Saab 9-3 Turbo X.

De stoelen in de Volvo V70 R. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Waarom? Omdat de Volvo V70 R-occasion naast lekkere stoelen nog veel meer te bieden heeft. Denk aan een 300 pk sterke turbovijfcilinder. Met het gaspedaal tot de bodem verandert die krachtbron in een schitterend blaasorkest. Tegelijkertijd schiet je in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/h. En dat met je BILLY-kast languit achterin.

Wil je van zijn maximale koppel van 400 Nm genieten, dan moet je opteren voor de handgeschakelde zesbak. De automaatvariant van het prefacliftmodel biedt immers 50 Nm minder. Sowieso komt de motor veel beter tot zijn recht met de handbak.

Aandachtspunten van de Volvo V70 R

Tussen de cilinders zitten kleine gleufjes die helpen bij de koeling, maar daardoor zijn de cilinderwanden op die plek bijzonder dun. Daar wil het onderblok onder hoge belasting nog weleens scheuren. Dit is te voorkomen door metalen plaatjes in deze gleuven te plaatsen, maar daarvoor moet de cilinderkop gedemonteerd worden. Veel tuners prefereren dan ook de robuustere turbovijfcilinders uit de T5, vanwege zijn kleinere boring. Verder is de R door zijn vierwielaandrijvingsssyteem en variabele Four C-onderstel duurder in onderhoud dan andere V70’s. Een aankoopkeuring is aan te bevelen.

Prijs van de Volvo V70 R-occasion

Hoewel je doodgewone V70’s met hoge kilometerstanden (en heerlijke stoelen) al voor enkele honderden euro’s koopt op de tweedehandsmarkt, moet je voor de begeerlijke R-varianten dieper in de buidel tasten. Prijzen beginnen bij zo’n 10.000 euro en lopen op tot meer dan 30.000 euro voor de mooiste occasions. Exemplaren met handgeschakelde versnellingsbakken zijn helaas bijzonder lastig te vinden.

