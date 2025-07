Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime stationwagen is praktische, stijlvolle én snelle occasion

Niet alle stationwagens zijn brave gezinsauto’s. Dat bewijst de Saab 9-3 Turbo X. Het is een praktische, stijlvolle én snelle occasion. Wat wil je nog meer?

Hoewel de Saab 9-3 Turbo X een tamelijk unieke occasion is, is het niet de enige in zijn soort. Sterker nog, hij is bijzonder goed te vergelijken met een andere Zweedse superstation: de Volvo V70 R. In de populaire Occasion Battle-rubriek zette Autovisie eerder beide auto’s tegenover elkaar. Die video zie je hierboven.

Snelle gezinsauto

Een stationwagen kies je uiteraard vooral om zijn praktische inzetbaarheid. Hoewel de vijfdeurs Saab zeker niet vies is van een retourtje Ikea, is het niet de ruimte in zijn klasse. Een gezin met jonge kinderen zal weinig te klagen hebben, maar als volwassene zit je toch ietwat krampachtig op de achterbank.

Goed, de meest begeerlijke plek in deze occasion vind je niet achterin, maar linksvoor. Kies je voor de Turbo X, dan heb je als bestuurder de taak om de 280 pk sterke V6 te temmen die in de neus schuilt. Is dat je niet genoeg, dan is de zescilinder gelukkig relatief eenvoudig te kietelen tot boven de 300 pk. Dat vermogen wordt naar alle vier wielen gestuurd. Niet verkeerd in een gezinsauto.

Aandachtspunten van de Saab 9-3 Turbo X-occasion

De General Motors-techniek aan boord van de 9-3 is in de loop der jaren vrij betrouwbaar gebleken. Een kwaaltje bij het prefacelift-model is de loslatende coating op dashboardknoppen.

Distributiekettingslijtage is een euvel van de V6. Volgens velen komt dit door te lange intervals tussen de oliewissels. Het is aan te raden geregeld de olie te verversen en daarbij enkel volsynthetische motorolie gebruiken.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Op fora wordt daarnaast getipt om de elektrische ramen, centrale deurvergrendeling, stoelverwarming en versnellingsbak te checken bij een bezichtiging. Mede vanwege het complexe vierwielaandrijvingssysteem is het overigens verstandig een aankoopkeuring te laten uitvoeren.

Prijs als tweedehands auto

Hoewel je gewone stationversies van de 9-3 al voor minder dan 2.000 euro op de kop tikt, zul je voor de snelle Turbo X-variant dieper in de buidel moeten tasten. Het handjevol exemplaren dat je daarvan op verkoopsite Gaspedaal.nl vindt (er zijn slechts 2.000 gebouwd), staan te koop voor tussen de 12.000 en 20.000 euro.

Veel smaken zijn er niet. De Saab 9-3 Turbo X kwam altijd in het zwart. Het topmodel is ook goed te herkennen aan zijn iconische zesspaaks wielen.