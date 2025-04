Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ruime hybride-occasion was nieuw ontzettend populair

De vraag naar hybrides neemt de laatste tijd enorm toe, ook gebruikt. Geëlektrificeerde auto’s hebben een lager brandstofverbruik én zorgen voor meer comfort en bedieningsgemak. Dus is een occasion als deze een uitstekende keuze.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een praktische hybride voor 25.000 euro en dan is een populaire optie de Volvo XC40. Als alternatieven droegen we eerder deze week de BMW 2-serie Active Tourer en Toyota C-HR aan.

Volvo XC40 (2018 – 2022)

De XC40 is een enorm verkoopsucces geworden, mede omdat er een flink aantal versies van bestaat. Naast de full hybrid is er ook een plug-in hybride. De hybride rijdt gemiddeld rond de 1 op 15.

Het is een echte Volvo, met alles waar dat merk voor staat. Zeer goede voorstoelen, lekker veel ruimte, eenvoudige bediening, uitstekende, adaptieve cruise control, plus een aantal heel handige opbergvakken en dergelijke.

Slim: de hoedenplank past in de bagageruimte. Die is met 460 liter normaal voor deze klasse. Het is jammer dat de afstemming van het onderstel wat hard is.

Bij een autobedrijf in Harderwijk staat een zeer rijk uitgeruste, zwarte ‘Inscription’ (2021, 159.000 km) voor € 24.400.

Let hierop bij deze occasion

Deze Volvo’s krijgen soms updates ‘over the air’. Goed bedoeld, maar het gaat niet altijd goed. Het komt voor dat na zo’n verbetering de auto helemaal niet meer wil starten. Met professionele hulp lukt het wel om de update ongedaan te maken, waardoor tenminste naar de garage kan worden gereden. Daar wordt de update dan alsnog uitgevoerd.

Bij de plug-in hybrides kan het net als bij veel andere elektrische auto’s voorkomen dat de laadstekker niet los wil komen. Daarvoor bestaat wel een trucje.