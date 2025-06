Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze prachtige sedan kost als occasion minder dan 10.000 euro

Vierdeurs sedans uit de mode? Misschien, maar niet iedereen wil hoog zitten, natuurlijk. Dus gaan we op zoek naar een fijne, betrouwbare, comfortabele sedan als occasion. Ons budget is maximaal 10.000 euro.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Een sedan dus, een middenklasser uit het D-segment, maar dan niet een van de usual suspects, zoals de Ford Mondeo of Volkswagen Passat. Word je niet warm van onze eerste keuze, de Mazda 6, dan hebben we op donderdag en zaterdag twee alternatieven voor je.

Mazda 6 (2012 – 2018)

De Mazda 6 heeft diverse details in de vormgeving die ‘m lekker onderscheidend maken. Een mooie bijzonderheid is de SkyActiv-motor, die vooral volop soepele trekkracht levert bij lagere toerentallen, waardoor de 6 net even zuiniger is dan de concurrentie. De gewone 2,0 rijdt moeiteloos 1 op 15.

Daarbij is de 6 lekker comfortabel en door dat motorkarakter blijft het interieur mooi stil. De zesbak schakelt licht en precies. De voorstoelen zitten heerlijk. Het interieur is keurig afgewerkt en de draai-/drukknop op de middenconsole was destijds heel modern.

Bij een autobedrijf in Wissenkerke staat een keurige grijze 2.0 TS (2013, 149.000 km) voor € 9.850.

Let hierop bij deze occasion

Er is één kleinigheidje bekend, dat bij deze generatie van de Mazda 6 weleens voorkomt. De auto is dan compleet ‘stroomdood’, hij start dus ook niet en dat lijkt vrij rampzalig. De boosdoener is de massakabel tussen de accu en de carrosserie die los kan raken of gewoon even geen goed contact maakt.

Dat is dus een kwestie van even vastzetten, in vijf minuten is dat zonder verdere kosten gepiept. Verder is deze Mazda zo betrouwbaar als je maar mag verwachten.