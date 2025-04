Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze piepkleine occasion was (en is) razend populair

Veel compacte nieuwe auto’s worden niet meer gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er geen vraag meer naar is! Automobilisten willen nog steeds zo’n kleine, handige vijfdeurs, met lage kilometerkosten. Deze occasion is van een vertrouwd merk en kost niet de wereld.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 12.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een kleine vijfdeurs auto die je goedkoop kan rijden. De aanschafprijs mag niet hoger zijn dan 12.500 euro. Zit je liever niet in een Toyota Aygo? Blader dan terug naar onze feature over de Opel Karl of wacht tot zaterdag, om te zien wat we dan voor je in petto hebben.

Toyota Aygo (2018 – 2022)

De Aygo was in ons land heel populair, net als de identieke Peugeots en Citroëns, maar het is echt een Toyota! Als je er hooguit met z’n tweeën in rijdt, gaat dat uitstekend. De achterbank is heel krap en zal vaak omgeklapt worden, want de bagageruimte van 168 liter is al gauw te klein.

De Aygo rijdt heel goed. De verfijnde bediening van de vijfbak valt op. Op de snelweg is hij mooi stabiel en in de stad lekker wendbaar. Als je inderdaad ook wat langere stukken rijdt, haalt hij wel 1 op 20. Er staan er veel te koop.

De witte ‘x-play’ (2021, 70.000 km) voor € 12.500 bij een Toyota-specialist in Hardenberg is een mooi voorbeeld.

Let hierop bij deze occasion

De individuele bobines per cilinder kunnen stuk gaan, de motor gaat dan op twee cilinders lopen. Dat merk je echt wel: niet mee doorrijden, want dat is heel slecht voor de katalysator. Dit moet ter plekke opgelost worden met een nieuwe bobine.

Een zwak punt is de elektrische stuurbekrachtiging die weleens spontaan stuk gaat. Daar moet een nieuwe in. De koppeling kan ineens heel zwaar gaan, dat moet ook zo snel mogelijk gerepareerd worden.