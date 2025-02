Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze oude S-Klasse is de dikste Mercedes-occasion van Nederland

Wat is decadenter dan een hagelnieuwe Mercedes-Benz S-Klasse? Een stokoude S-Klasse! Op verkoopsite Gaspedaal.nl treffen we een beeldige 560 SEL-occasion aan, waar we heel hebberig van worden.

Het betreft een Mercedes van de W126-modelreeks. In dit specifieke geval een 560 SEL-uitvoering, wat betekent dat hij is voorzien van de dikste motor en een extra lange wielbasis. De W126 was van eind jaren zeventig tot begin jaren negentig in productie. Dit exemplaar komt uit 1988 en dat is jammer, want dat betekent dat-ie nooit wegenbelastingvrij zal worden.

Absolute topuitvoering van de Mercedes-Benz S-Klasse

In de neus van deze Mercedes-Benz S-Klasse ligt een 5,5-liter V8. Dit was de big daddy, de grootste motor die je kon krijgen in de W126. De motor levert 279 pk en een zeer respectabele 430 Nm koppel. Dat vermogen kan-ie goed gebruiken, want hij moet ruim 1.800 kilogram voortduwen. Vooral deze 560 SEL was met zijn grote V8 en 14 centimeter langere wielbasis bepaald geen vedergewicht.

(Afbeelding: AutoTrack / Janssen Auto)

(Afbeelding: AutoTrack / Janssen Auto)

Maar goed, een beetje gerespecteerd staatshoofd kan niet voor de dag komen zónder verlengde wielbasis. Niet alleen oogt het imposant, ook biedt het een zee aan ruimte.

Overdaad aan luxe

Het is dan ook goed toeven achter in deze Mercedes-Benz S-Klasse-occasion. Luxer dan dit kreeg je het niet in de eighties. Royale, leren zetels met zachte kussens bieden plek aan twee personen. Deze stoelen zijn verwarmd en elektrisch verstelbaar. Gordijntjes voor de achterste zijruiten én de achterruit zorgen voor de nodige privacy. Niet gek voor een bijna veertig jaar oude auto.

(Afbeelding: AutoTrack / Janssen Auto)

(Afbeelding: AutoTrack / Janssen Auto)

Ook op de eerste zitrij kun je baden in weelde, met onder meer climate control en elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie. Ook op het gebied van veiligheid was deze occasion zijn tijd ver vooruit. Hij heeft uitvoerige crashtests doorstaan en kwam zowaar met ABS.

Onder handen genomen door Carat by Duchatelet

De W126 mag zich de bestverkochte S-Klasse ooit noemen. In totaal werden er zo’n 900.000 van verkocht. Ongeveer 75.000 daarvan waren uitgevoerd als 560 SEL. Deze Mercedes-occasion is echter nog unieker. Hij is namelijk onder handen genomen door de de Belgische carrosseriebouwer Carat by Duchatelet.

Carat by Duchatelet maakte E- en S-Klasses (en later ook Maybachs, Rolls-Royces en Land Cruisers) met alle liefde nog bijzonderder, langer of veiliger. Dit laatste door bepantsering toe te voegen. Zo ver gaat het in geval van deze S-Klasse niet. Deze occasion kreeg de Carat Clarity-behandeling, de basisversie van Carat by Duchatelet. Hij staat lager op zijn wielen en werd uitgerust met een tv’tje tussen de voorstoelen en een koelkast tussen de achterste stoelen.

Al die luxe komt met een relatief behapbare prijs. De occasion, die volgens de teller nog geen 137.000 kilometer gereden heeft, staat in Susteren te koop voor 34.750 euro. Ben je nog niet om? Kijk dan de Peters Proefrit-aflevering hieronder, waarin Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je alles vertelt over de 560 SEL.