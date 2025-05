Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze onbekende occasion is betrouwbaar, ruim en een koopje

Je auto moet praktisch zijn en relatief ruim, maar toch ook niet te groot, want je rijdt veel in de stad. Daarbij is je budget bescheiden en wil je geen onverwachte kosten. Geen probleem! Want met deze occasion zit je goed.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte occasion voor 5.000 euro

We gaan deze week op zoek naar een compacte occasion voor 5.000 euro. Eentje die ruim is vanbinnen en bekendstaat om zijn degelijkheid. Geen zin in een Hyundai iX20? Misschien kan de Honda Jazz je bekoren? Of anders hebben we op zaterdag nóg een optie.

Hyundai ix20 (2010 – 2015)

Om de zoektocht te vergemakkelijken: deze ix20 is op de logo’s na identiek aan de Kia Venga. Beide bieden best veel interieurruimte voor een zo compacte auto. Het is handig dat de achterbank over een flinke afstand is te verschuiven, afhankelijk van de behoefte. Met de bank naar voren, is er liefst 440 liter bagageruimte.

Een ander sterk puntje is de maximale kogeldruk op de trekhaak, die groot genoeg is voor twee elektrische fietsen.

De ix20 is redelijk comfortabel, het is natuurlijk ook geen sportwagen. Een 1,4 rijdt gemiddeld rond de 1 op 14. In dit geval zouden we eens kijken naar de grijze ‘i-Motion’ (2012, 133.000 km) die voor € 4.999 te koop staat bij een autobedrijf in Hilversum.

Let hierop bij deze occasion

Als een ix20 heel vaak wordt ingezet voor korte ritjes, dan kan het gebeuren dat het stop-/startsysteem niet werkt. Dat is geen euvel, maar door al het starten is de capaciteit van de accu wat gedaald en dus neemt de auto zichzelf in bescherming. Simpel: maak eens een lekkere rit van een uurtje en het probleem is voorlopig weg.

Een los massacontact kan veroorzaken dat het dashboard ‘op zwart’ blijft en de motor niet start. Dat is inderdaad een kleinigheidje, dat zonder verdere kosten ter plekke is op te lossen.