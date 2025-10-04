Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion zet je je kinderen nooit meer te laat af op school

Op zoek naar een gezinsauto, die zowel praktisch als karaktervol is? De Saab 9-3 Estate combineert Scandinavische degelijkheid met sportieve eigenschappen. Ruim genoeg voor boodschappen, vakantie en sportuitrusting, en toch herkenbaar anders dan de doorsnee middenklasseoccasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime en praktische occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor maximaal 10.000 euro. De Saab 9-3 Estate is de laatste die we behandelen. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten waarover we afgelopen dinsdag en donderdag schreven: de Ford Mondeo Wagon en Volvo V70.

Saab 9-3 (2003 – 2014)

De 9-3 Estate combineert ingetogen, sportief design met typisch Saab-karakter. Comfortabele stoelen en een overzichtelijk dashboard zorgen voor een prettige rijervaring. Eigenschappen zoals het in de middenconsole geïntegreerde contactslot zorgen ervoor dat de 9-3 toch een gedeeltelijk eigenzinnige occasion blijft. De bagageruimte van de Estate biedt 419 liter aan ruimte, waardoor jij je weekendtassen of boodschappen wel kwijt kunt. Het interieur oogt degelijk, met hoogwaardige materialen en handige opbergmogelijkheden. Turboviercilinders, 1.9 TiD-diesels en de V6-benzinemotor bieden een breed scala aan prestaties, terwijl voorwielaandrijving standaard was en vierwielaandrijving optioneel beschikbaar was.

De rijeigenschappen van de occasion voelen solide en direct aan, met een focus op comfort en stabiliteit. Sportieve uitvoeringen zoals Saab 9-3 Vector en Aero beschikken over een sportonderstel en optionele luxepakketten. Bij een autobedrijf in Deventer staat een mooie 2,8-liter V6 turbo ‘Aero’ automaat, met vierwielaandrijving en 301 pk, (2008, 182.448 km) voor 9.950 euro.

Aandachtspunten van een Saab 9-3-occasion

De turboviercilinders en 1.9 TiD-diesels zijn betrouwbaar, mits het onderhoud op orde is. V6-benzinemotoren hebben bij occasions kans op distributiekettingslijtage als de onderhoudsintervallen te lang waren. De handgeschakelde en automatische transmissies van de Saab 9-3 functioneren goed, maar vroege automaten hebben problemen met de warmtewisselaar waardoor transmissievloeistof en koelvloeistof mengen. Als dit te lang voortduurt, leidt dat tot ernstige schade aan de transmissie.

Dashboardknoppen met loslatende coating vormen een bekende kwaal bij pre-faceliftmodellen, te verhelpen met stickers of nieuwe knoppen. Vierwielaangedreven uitvoeringen van de Saab 9-3 vereisen regelmatig onderhoud van Haldex-koppeling en differentieelolie. Deze koppeling stuurt kracht naar de achterwielen, wanneer de voorwielen grip dreigen te verliezen. In onze koopwijzer kun je meer aandachtspunten van deze occasion vinden.