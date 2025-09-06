Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion kun je bij een zakenpartner aankomen

Met de G30 (en G31) verschuift de BMW 5-serie meer richting comfort, terwijl de nadruk op rijdynamiek ietsje minder wordt. Toch is deze occasion de beste allrounder in zijn segment.

In zijn standaardvorm is de zevende generatie BMW 5-serie een efficiënte, comfortabele en moderne zaken- en gezinsauto. Voor extra sportiviteit, stuurplezier en rijdynamiek kun je aankloppen bij de M-versies. Bij de reguliere uitvoeringen zijn die eigenschappen vooral aanwezig wanneer er specifieke optiepakketten zijn gekozen.

Techniek van de BMW 5-serie

De BMW 5-serie beschikt over geblazen vier-, zes- of achtcilindermotoren. Het benzineaanbod begint bij de 1,6- of 2,0-liter viercilinders, die 170 tot 252 pk leveren. De 3,0-liter zescilinder produceert 333 tot 340 pk en de 4,4-liter biturbo-V8 levert 462 tot 530 pk. Topmodel M5 gebruikt ook die achtcilinder, die hier 600 tot 635 pk produceert.

In de hybride-occasions combineert BMW de vier- of zescilinders met een enkele elektromotor en een 9 kWh-accupakket. Bij de dieselmotoren varieert het aantal turbo’s van één tot zelfs vier, afhankelijk van de uitvoering. De 2,0-liter viercilinder produceert 150 tot 231 pk en de 3,0-liter zescilinder levert 265 tot 400 pk.

De BMW heeft achterwielaandrijving of vierwielaandrijving met variabele aandrijfkrachtverdeling. De instapdiesels zijn geleverd met een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat. De achttraps automaat is standaard op de sterkere dieseloccasions, de benzinemotoren en de benzinehybrides. Optioneel kon je de BMW 5-serie ook met een aangepaste achttraps sporttransmissie krijgen. Deze heeft snellere schakelacties en schakelflippers aan het stuur. De sportautomaat kwam standaard op de M5 en de M550d.

Aandachtspunten van een BMW 5-serie-occasion

Motorisch staat deze occasion als degelijk bekend, mits het onderhoud tijdig en vakkundig is uitgevoerd. Eerder schreven we al een koopwijzer over de BMW 5-serie.

Let er daarnaast bij je testrit op of je ergens olie ziet lekken. Bij sommige BMW 5-serie-occasions lekt er soms olie lekken bij het kleppendeksel en de carterpan.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte BMW 5-serie, uit 2018, in het Gelderse Ermelo. De occasion is een 530e ‘Executive’-uitvoering, met plug-in hybride-aandrijving. De auto heeft 180.455 kilometers op de teller en kost 20.500 euro. De catalogusprijs bedroeg 65.399 euro.

