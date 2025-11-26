Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor je James Bond in deze luxe occasion, maar let op deze aandachtspunten

De Aston Martin Rapide liet zich gelden tussen Porsche Panamera’s en Maserati Quattroporte’s. Als occasion is hij een verleidelijke mix van schoonheid, prestaties en exclusiviteit.

De Aston Martin Rapide moest de vormtaal en het karakter van de DB9 vertalen naar een praktische vierzitter. Dat was geen eenvoudige opdracht, maar het resultaat was een elegante vijfdeurs fastback die de verwachtingen van zowel critici als liefhebbers overtrof. Deze occasion is zowel Grand Tourer als gezinsauto, verpakt in een tijdloos design. Je kunt meer over zijn ontwikkeling lezen in de koopwijzer die we schreven.

Aston Martin Rapide is stijlvolle occasion

Deze occasion onderscheidt zich door zijn lange motorkap, koelopeningen in de voorschermen, raamstijlloze portieren en vloeiende daklijn. In profiel oogt hij rank en sierlijk, ondanks zijn lengte van ruim vijf meter. De Rapide S valt op met grotere grille, terwijl de Rapide AMR herkenbaar is aan kleuraccenten en een bodykit van koolstofvezel. Binnenin heerst sportieve luxe: leer, hoogpolig tapijt, aluminium details en een juweelachtig instrumentarium. De afwerking is verfijnd, al vraagt het interieur om zorgvuldig gebruik.

(Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Brooks Classics B.V.)

In het vooronder van de occasion ligt een atmosferische V12: eerst 5,9 liter met 477 pk en 600 Nm, later als 6.0 V12 met 560 pk in de Aston Martin Rapide S. De AMR-versie levert zelfs 603 pk. De standaardsprint duurt 5,2 seconden (Rapide S doet hem zelfs in 4,4 seconden). Verder heeft de occasion achterwielaandrijving, gekoppeld aan een zestraps- of achttrapsautomaat. Ook is er een zeldzame, elektrische versie geleverd: deze heeft twee elektromotoren, die goed zijn voor 612 pk. Daarnaast heeft deze versie vierwielaandrijving en een WLTP-bereik van 320 kilometer.

Belangrijke aandachtspunten

Aluminiumcorrosie komt soms voor bij carrosseriedelen. Let ook op de adaptieve schokdempers van de occasion: lekkage of defecten zijn kostbaar om te verhelpen. Inspecteer het interieur van de Aston Martin Rapide op leerbeschadigingen, zonschade en defecte elektronica (infotainment, stoelbediening), want dit zijn veelvoorkomende issues. Regelmatig specialistisch onderhoud is cruciaal voor behoud van waarde en kwaliteit, dus de verkoper moet een kloppende onderhoudshistorie kunnen overleggen.

Aston Martin Rapide als occasion

De Aston Martin Rapide is een aardig exclusieve occasion en daarom staan er momenteel maar drie te koop op gaspedaal.nl. De prijzen liggen tussen 72.499 en 114.950 euro, waarbij de duurste de ‘S-varianten’ zijn. De tellerstanden verschillen tussen 16.191 en 74.399 kilometer.